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Konak'tan can dostlara yardım eli

Konak Belediyesi, HAYTAP’la işbirliği yaparak Şopengazi Nebiha Deprem Hayvan Barınağı’na el uzattı. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri can dostları sağlık taramasından geçirirken, barınağa mama yardımında da bulunuldu

Konak'tan can dostlara yardım eli
04 Kasım 2021 Perşembe 14:54

Sivil toplum kuruluşlarıyla omuz omuza çalışarak örnek projelere imza Konak Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) işbirliğinde, Şopengazi Nebiha Deprem Hayvan Barınağı’na destek oldu. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri, İzmir Menderes'te bulunan barınağa giderek can dostları sağlık taramasından geçirdi. HAYTAP gönüllülerinin de destek verdiği çalışmada can dostları tek tek muayene eden veteriner hekimler, 158 köpeğe iç ve dış antiparaziter tedavisi uyguladı.

150 kilo mama desteği

Sokak hayvanlarının yanı sıra sahipleri tarafından sokağa terk edilen onlarca köpeğin yuvası haline gelen barınakta gün boyu can dostları tedavi eden veteriner hekimler, barınağa 150 kilogram mama desteğinde de bulundu.

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede sokakta yaşayan can dostların sağlığı ve beslenmesi için gerekli çalışmaları yaparken, Hayvan Sağlığı Merkezi’ne gelen tüm hayvanların bakım, tedavi, aşılama ve gerekli tüm operasyonları da uzman hekimler tarafından gerçekleştiriliyor. Tedavileri yapılan sokak hayvanları, iyileşene kadar merkezde konuk ediliyor. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Merkezi, can dostlara yuva da buluyor; dileyen vatandaşlara sahiplendirme de yapılıyor. Vatandaşlardan ve STK’lardan gelen ihbar ve talepleri de dikkatle değerlendiren müdürlük, can dostların yardımına koşuyor.

Etiketler; #konak #konak belediyesi #haytap #şopengazi hayvan barınağı
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