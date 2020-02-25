Konak ve Buca'da ev yangını

Konak'ta, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, iki katlı evin üst katı, kullanılmaz hale geldi. İkiçeşmelik semti 826 Sokak'ta iki katlı bir evde, dün saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

Evin ikinci katından dumanlar yükseldiği gören mahalleli, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çalışmalar sırasında, bir itfaiye erinin üzerine evin ikinci katından parçalar düştü. İtfaiye eri şans eseri yara almadı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. İkinci katın kullanılmaz hale geldiği yangının, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Bir kişi zehirlendi

Öte yandan Buca'da, 5 katlı bir binanın 5'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, dumandan zehirlenen ev sahibi Tarık Yaman, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın, dün saat 04.00 sıralarında Yenigün Mahallesi 268/1 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 5'nci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin birçok noktasını sardı. Evde bulunan Tarık Yaman'ın balkona çıkarak yardım istemesi üzerine, komşuları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılan Yaman'ın dumandan zehirlenmesi üzerine, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, yangın ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri Yaman'ın evinde çalışma yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.





