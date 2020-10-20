Konak’ta yatırıma 78 milyonluk bütçe

Konak Belediye Meclisi 520 milyon TL’lik 2021 yılı bütçesini oy çokluğu ile kabul etti. Bütçe çalışmalarında şeffaflığı esas aldıklarını vurgulayan Başkan Batur, “Belediyecilik şeffaflık gerektirir. Biz yaptığımız çalışmalardan eminiz. Vatandaşa verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz” dedi

Konak Belediyesi’nin ekim ayı meclis oturumlarının üçüncüsü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yönetiminde gerçekleşen meclis toplantısında 2021 Mali Yılı Performans Programı oyçokluğuyla kabul edildi. Konak Belediyesi 2021 Mali Yılı ve İzleyen İki Yılın Gelir-Gider Bütçesi, Denge Kararnamesi ve Ekli Tarife Cetvelleri de oy çokluğuyla meclisten geçti. Geçtiğimiz yıl 476 Milyon TL olarak belirlenen bütçe bu yıl yüzde 9,24’lük artış ile 520 Milyon TL’ye yükseldi. Belediye çalışmalarında her zaman şeffaf olduklarına ve denk bir bütçe oluşturarak Konak halkına en iyi hizmeti sunacaklarına dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Belediyecilik şeffaflık gerektirir. Biz yaptığımız çalışmalardan eminiz. Biz belediye bütçesini denk bir bütçe olarak çalıştık. Belediyeler para biriktirme değil hizmet etme yeridir” diye konuştu.

Vaatlerin yüzde 65’i gerçekleşti

Yaşanan pandemi sürecine rağmen seçim vaatlerinin yüzde 65’ini göreve geldikleri ilk 500 gün içerisinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Konak Belediyesi olarak kendimize ve performansımıza güveniyoruz. 500 günde vaat ettiğimiz projelerin yüzde 65’ini gerçekleştirdik. Konak Belediyesi yatırım yapmak için borçlanmaktan çekinmeyecek. Gerekirse borçlanacağız ama vaat ettiğimiz hizmetlerin hepsini hayata geçireceğiz. Konak Belediyesi olarak bunu gerçekleştirecek gücümüz vardır. Halkımızın memnuniyetinin en üst noktaya çıkması için bütçe olanaklarının el verdiği ölçüde çalışmaya devam edeceğiz.”

2021 yatırım yılı olacak

Konak Belediye Meclisinin kabul ettiği 2021 yılı bütçe programında yatırım bütçesi 2020 yılına göre 9 milyon 341 bin TL artarak 77 milyon 823 bin TL’ye yükseldi. Yaklaşık 78 milyonluk dev bütçe ile 2021’de yatırım atağına geçecek Konak Belediyesi, bu bütçeyi sosyal ve kültürel tesis, pazaryeri gibi Konak’ta sosyal yaşamı şahlandıracak projeler ile tarihi dokuyu ortaya çıkaran restorasyon çalışmalarına harcayacak. Beştepeler bölgesinde çok amaçlı sosyal tesis ve kapalı pazaryeri, Güneşli Mahallesi Jandarma Alanında pazaryeri ve sosyal tesis, Ferahlı Mahallesi’nde Cemevi yapımı; Gürçeşme-Yeşildere, Yenişehir-Mersinli Kentsel Dönüşüm ve Planlama Çalışmaları; Tepecik, Zeytinlik ve Beştepeler Proje çalışmaları; Kemeraltı’nda Büyük Demirhan ve Çakaloğlu Han Restorasyonu, Basmane’de Kıllıoğlu Hamamı ve Silahhane binası restorasyonu, Tarihi Meclis ve Kültür Binası restorasyonu, İkiçeşmelik Çeşmesi Restorasyonu, Hahambaşı Evi restorasyonu, Kemer İstasyonu ve Hangar Binası restorasyonu; Altınpark Arkeopark Alanı ve Çevre Düzenlemesi, Altınpark’ın yanındaki 960 Sokak sağlıklaştırması, 2880 metrekarelik 442/834 Sokak ve 1256 metrekarelik 1273/1276 Sokak sağlıklaştırması, Alanyalı Konağı arkası sokak sağlıklaştırması, gibi yatırımlar 2021 mali yılı bütçesinin en önemli kalemleri arasında yer aldı. n Dilek Yardımcı

Okullara yardım yapılacak

Sosyal, kültürel, sportif yardım ve hizmetlere 17 milyon 570 bin TL bütçe ayrılırken Konak’taki okullar da unutulmadı. Okullara bir buçuk milyonluk yardım bütçesi ayrıldı. Temsil, tören ve ağırlama giderlerine ayrılan bütçe 2020 yılında önceki yıllara göre yüzde 70 civarı azaltılmıştı, 2021’de de bütçe benzer bir oranda tutularak bütçesi yükseltilmezken özel kalem giderleri de azaltıldı.