Körfez’de bayram havası

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenleri nedeniyle, İzmir Körfezi'nde renkli görüntüler oluştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 93'üncü yıldönümü törenlerle kutlandı. Kutlama programında yelken gösterileri ve halat çekme yarışmalarının yanı sıra, resim ve fotoğraf sergileri de yer aldı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki anıta çelenk sunma töreniyle başlayan Kabotaj Bayramı kutlamalarına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Vali Yardımcısı Aydın Memük, İzmir Liman Başkanı Ahmet Apak ve İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk ile denizcilik sektöründen çok sayıda temsilci katıldı. Törenin ardından Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü önünde, Kabotaj Bayramı dolayısıyla yapılan halat çekme yarışı gerçekleşti. Yarışmanın kazananı Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Vali Yardımcısı Aydın Memük’ün de yer aldığı takım oldu. Halat çekme yarışmasının ardından ekip fotoğraf ve resim sergisini gezdi.