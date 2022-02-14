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Koronavirüs vaka sayısında ciddi artış! İzmir'de durum vahim!

Koronavirüs vaka sayısında ciddi artış! İzmir'de durum vahim!
14 Şubat 2022 Pazartesi 10:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 29 Ocak-4 Şubat arasındaki vaka haritasını paylaştı. İzmir'de vaka sayısında ciddi artış yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak - 4 Şubat arası her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını ve haftalık insidans haritasını paylaştı. Vakaların İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 olduğu görüldü.

Koca'nın paylaşımında "29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana." ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı "Günlük Koronavirüs Tablosu" verilerine göre; son 24 saatte yapılan 419 bin 556 testte 73 bin 787 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 70 bin 169 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #vaka artışı #izmir #vaka sayısı
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