Koruyucu aile hizmet modeli yaygınlaşıyor

2016 yılından bu yana 'Sevginizi ertelemeyin" cümlesi ile koruyucu aile olmanın önemini yürüttüğü faaliyet ve girişimlerle herkese yayabilmek amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Koruyucu Aile Derneği (İZKAD), bu kez İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte İzmir'in çeşitli ilçelerinde okullardaki öğretmenlere ulaşarak koruyucu ailelik hakkında bilgi verdi

Pelin ATMACA- 6 yıldır faaliyetlerini koruyucu aileliğin önemini anlatarak herkesin bilinçlenmesi adına sürdüren ve bunun için çeşitli girişimlerde bulunan İzmir Koruyucu Aile Derneği son olarak İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte bir proje gerçekleştirdi. Projenin ilk aşamasında 2019 yılının Haziran - Eylül dönemi arasında İzmir'in Seferihisar ve Çiğli ilçelerindeki 19 okulda toplam 485 öğretmen ziyaret edildi. Okullardaki öğretmenlere koruyucu ailelik, çocuk koruma sistemleri, korunmaya ihtiyacı olan çocuk, bakım tedbiri kararı, kurum ve aile temelli bakım modelleri, koruma altına alınan çocukların temel özellikleri, İzmir Koruyucu Aİle Derneği faaliyet alanları hakkında bilgiler verilirken öğretmenlerin bu konuda neler yapabileceği hakkında detaylı sunum gerçekleştirildi. Proje kapsamında 2 Şubat 2022 - 11 Mart 2022 tarihleri arasında İzmir'in Bornova, Konak, Karşıyaka, Güzelbahçe, Çiğli ve Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla 10 okulda toplam 168 eğitimciye daha ulaşıldı. Uzman Psikolog Zeynep Sönmez ve ASHB Çocuk Hakları İl Temsilcisi Metin Olataş tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; ihmal ve istismarı tanıma becerileri ve bildirim yükümlülükleri, koruma altındaki çocuklara yönelik önyargı ve ayrımcı tutumların önlenmesi ve okula uyum becerilerinin artırılması, öğretmenlerin koruyucu aileliğe ilişkin farkındalığının artırılarak nitelikli koruyucu aileliğin öğretmenler arasında yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

'Siz de koruyucu aile olabilirsiniz'

Daha fazla çocuğun kurum bakımı yerine bir aile yanında büyümesini hedeflediklerini açıklayan İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Gülsün Erdinç, çocukluk sürecinin önemine inanan ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin çocuğun üstün yararı gözetilerek uygulanması için birlikte yol alan Elele Federasyonu'nun 5 kurucu derneğinden biri olduklarını belirtti. Koruyucu aileliğin yaygınlaşması ve koruyucu aile sistemindeki çocuk ve ailelerin çeşitli açılardan desteklenmesi amacıyla bir araya geldiklerini belirten Gülsün Erdinç, 3 biyolojik 2 koruyucu aile olarak 5 çocuğa annelik yaptığını söyledi.

'Devlet tüm masrafları karşılıyor'

Erdinç "Koruyucu aile olduğunuz zaman, devlet zaten tüm bakım masraflarını karşılıyor. Maddi olarak bir sıkıntı yaşamıyorsunuz, çocuğu koruma altına almış oluyorsunuz. Çocukların okul eğitimi için bursları oluyor. Burada koruyucu aile olmanın hedefi, çocuğa sevgi ve güven dolu bir yaşam alanı sunmak. 25 ile 65 yaş aralığında, düzenli bir gelire sahip, en az ilkokul mezunu, TC vatandaşı olan ve Türkiye'de ikamet eden herkes koruyucu aile olmak için bulunduğu ildeki İl Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir " diye konuştu. İZKAD Başkanı Erdinç ayrıca, "Altı yıl önce kurduğumuz derneğimizin 'Her çocuğun sevgi dolu bir ailede büyümeye hakkı var' diyerek yürüttüğü çalışmalar ve Aile Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü'nün bu konuda öncülük etmesi ile şuan İzmir'de 2021 verilerine göre koruyucu aile sayısı 392 ve koruyucu aile yanında bulunan çocuk sayısı ise 442' ye yükseldi" dedi. "Bu sayıları daha fazla arttırmak ve koruyucu aile hizmet modelini toplumun her kesimine anlatarak farkındalık oluşturmak istiyoruz" diyerek herkesin konu hakkında farkındalığının artmasının öneminden bahsetti.

'Her çocuğun bir ailesi olsun' diye...

İzmir Koruyucu Aile Derneği (İZKAD) üyeleri daha önce de devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin aile yanında büyümeleri için "Adımların bir çocuğa aile olsun" sloganıyla 50 gönüllüsü ile Vodafone İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre koşmuştu. 8 derneğin proje ortağı olduğu '1 şemsiye aç, binlerce çocuk aile bulsun' kampanyası ile de 'Yurtlar kapatılsın, her çocuk ailede büyüsün' sloganıyla yaygınlaşan Şemsiye Hareketi'ne öncülük etmişti.

Bu yıl da 17 Nisan'da gerçekleşecek olan İzmir Maratonu'nda yer alacaklarını belirten Erdinç, "İzmir Maratonu’nunda siz de bizimle olun. Adımlarımız Bir Çocuğa Aile Olsun" dedi.