Köylü kadınlara pilates dersi

Seferihisar Belediyesi’nin spor aktivitelerine ulaşamayan kadınlar için başlattığı proje kapsamında Ulamış’ta köylü kadınlar için haftanın 2 günü klinik pilates düzenliyor. Kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hem sağlık hem de sosyalleşme anlamında zor günlerden geçen kadınlar, şalvarlarıyla pilates eğitimlerine katılıyor. Köylü kadınlar Seferihisar Belediyesi’nin cimnastik antrenörü, emekli beden eğitimi öğretmeni Sema Yelbuğa eşliğinde derslere devam ediyor.

Ulamış Köyü’nde başlayan sağlık için spor projesi Seferihisar’ın diğer köylerinde de hayata geçirilecek.



“Hiç ağrım kalmadı”

Kadınlarla birlikte pilates eğitimine katılan Huriye Delen “Seferihisar Belediyesi’nin bizlere sunduğu bu olanak sayesinde spora başladık. Salgın döneminde de sağlıklı kalabilmek ve bağışıklığımızı güçlü tutabilmek için spor çok önemli. Klinik pilates bize çok iyi geldi. Uzun zamandır çektiğim diz ve boyun ağrılarım yok oldu” dedi.

“Kaslar güçleniyor”



Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerinde de tamamlayıcı olarak kullanılan klinik pilatesin eklem ağrılarından duruş bozukluklarına kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiğine değinen Eğitmen Sema Yelbuğa “Pilates egzersizleri ağrıyı azaltmaya, işlevleri iyileştirmeye ve kasları güçlendirmeye de yardımcı oluyor. Ayrıca içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sağlığımız için spor çok önemli. Öncelikle bağışıklığımızı güçlendirirken belli bir yaştan sonra başlayan eklemlerimizdeki kireçlenmeleri de tedavi edici özelliğe sahip. Seferihisar Belediyesi ile Ulamış Köyü’nde başladığımız projemize diğer köylerde de devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.



Başkan Yetişkin: “Her konuda yanlarındayız”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, her konuda hemşerilerinin yanında olduklarını belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Kadınlarımız, çocuklarımız için farklı spor kursları düzenliyoruz. Pandemi nedeniyle bunları azaltmak ya da ara vermek durumunda kaldık. Pandemi sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.