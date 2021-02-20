Küçükpark esnafı kan ağlıyor

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Divan Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabak çok zor günler geçiren Küçükpark esnafını ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde Küçükpark esnafı tarafından Bornova Küçükpark'ta bir eylem düzenlendi.

Küçükparkt'ta faaliyet gösteren kafe, bar, lokanta ve restoranlar HES kodu ile açılmak istediklerini tüm Bornova'ya ilan ettiler. Düzenlenen bu eylem neticesinde İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar bu eyleme kayıtsız kalmayarak Küçükpark'ta esnaf ile buluştu ve onların sıkıntılarını dinledi.

Aylardır pandemi nedeniyle iş yerlerinin kapalı olduğu ve işyerlerinin kapatıldıktan sonra destek primlerinden yararlanamadıklarını dile getirdiler. Özellikle üniversite öğrencilerinin uğrak yeri konumundaki Küçükpark'taki çok sayıdaki kafe bar ve lokanta işletmecisi artık dayanacak güçlerinin kalmadığını ve bir an önce iş yerlerinin açılması için karar alınmasını istediler.

Yaklaşık 9 aydır kapalı olan iş yerlerimiz için kiralarımız, vergilerimiz, elektriğimiz, suyumuz ve stopajlarımız her şey işliyor. Kira ödeyemediğimiz için mülk sahiplerinden tarafımıza tahliye davası açılıyor. Çalışanlarımıza ödeme yapamadığımız için onlarda çok zor durumdalar.

Oteller açık, AVM ler açık, otoban kenarlarındaki yeme içme yerleri açık ama biz kapalıyız.

AKP kongreleri hınca hınç dolu iken biz niye kapalı kalıyoruz. Bunun kalabalıkla ilgisi olmadığını dile getiren esnaflar kendilerinin mağdur olduğu kadar evine ekmek götürmek için yanlarında çalışanların ve ailelerinin de çok zor durumda olduğunu belirttiler.

Bizler günah keçisi olduk diyen Küçükpark esnafının sıkıntı ve isteklerini yerinde dinleyen Hüsmen Kırkpınar; Küçükpark/Bornova esnafı kan ağlıyor bu feryada ses verin! Hem işyerlerini kapatıp hem de destek primlerinden yararlandırmamak ne demek? Bu esnaf kirasını, vergisini, çalışanlarının ücretini ne ile ödesin? Yazıktır. İfadelerinin İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yetkililere duyurmak amacı ile paylaşım yaptı.