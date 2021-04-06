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Kumar oynarken yakalanan 24 kişiye ceza!

İzmir'in Bornova ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, gittikleri çay ocağında kumar oynayan 24 kişiye toplam 108 bin 981 TL ceza kesildi

Kumar oynarken yakalanan 24 kişiye ceza!
06 Nisan 2021 Salı 11:04

Bornova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde faaliyet gösteren, İ.Ö.'nün işlettiği çay ocağında, bazı kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kumar oynadığının ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 24 kişinin kumar oynadığını belirledi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 24 kişiye 108 bin 981 TL ceza kesildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kumar
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