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Kumar oynayabilmek için bunu da yaptılar!

İzmir'in Bornova ve Kınık ilçelerinde yapılan baskınlarda, 24 kişiye 'kumar oynamak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından 195 bin 620 TL ceza kesildi. Kınık'ta, kısıtlamaya rağmen kumar oynayabilmek için boş arazi üzerine brandadan yapılan çadır ise dikkat çekti

Kumar oynayabilmek için bunu da yaptılar!
24 Nisan 2021 Cumartesi 14:53

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Bornova ve Kınık ilçelerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bornova'daki kahve ile Kınık'ta boş arazi üzerine kurulan brandadan çadıra baskın düzenleyen ekipler, 24 kişiyi yakaladı. Bu kişilere 'kumar oynamak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından toplam 195 bin 620 TL ceza uygulandı. Ayrıca 4 kişi hakkında da 'kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yaptı.

Öte yandan Kınık'ta, kısıtlamaya rağmen kumar oynayabilmek için boş arazi üzerine brandadan yapılan çadır, dikkat çekti.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kınık #bornova #kumar
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