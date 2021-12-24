Kuyumcuyu oyalayıp altın yüzüğü çaldılar!

İzmir'de kuyumcu dükkanına giren çift, satıcının dikkatini dağıtıp, piyasa değeri 4 bin lira olan yüzüğü el çabukluğuyla çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi Mehmet Emin Turan (30), "Yüzüğü geri getirirlerse şikayetimizi geri çekeceğiz" dedi.

Olay, Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda meydana geldi. Yüzük alma bahanesiyle kuyumcu dükkanına giren çift, kendilerine gösterilen yüzükleri tek tek deneyerek satıcının dikkatini dağıttı. Satıcının bir anlık dalgınlığını fırsat bilen şüphelilerden biri, elindeki yüzüğü tezgaha bırakarak vücuduyla kuyumcunun önünü kapattı. Diğer şüpheli ise el çabukluğuyla 4 bin lira değerindeki altın yüzüğü cebine koydu. Akşam saatlerinde yapılan sayımda bir yüzüğün eksik olduğunu fark eden kuyumcu Mehmet Emin Turan, kamera kayıtlarına baktığında hırsızlığı görüp, şikayetçi oldu.

Görüntülerde şüpheli çiftin, satıcının dikkatini dağıtmak için dakikalarca yüzükleri denemesi ve ardından da hırsızlık anı yer aldı. Şüphelilerin iş yerinden ayrılırken satıcıyla tokalaşması da kameraya yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'YÜZÜĞÜ GERİ GETİRİN'

Kuyumcu dükkanının sahibi Mehmet Emin Turan, "Tabloda eksik görünce kameraya bakıp yüzüğün çalındığını gördük. İş yerinin önünden geçip içeri baktıktan sonra kalabalık olduğunu görünce daha rahat davranabilmek amacıyla içeri girmişler. İçeride kadın şüpheli ağabeyimi oyalarken diğeri de yüzüğü çalmış. Yüzüğü geri getirmelerini istiyoruz. Geri getirirlerse şikayetimizi geri çekeceğiz" dedi.