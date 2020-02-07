Mahall Bomonti'den ddialı kampanya

Türkiye'nin en güçlü gruplarından Türkerler Holding'den, şehrin en iddialı kampanyası. Mahall Bomonti İzmir'de, herkesi ev ve ofis sahibi yapacak kampanya; 4.150 TL'den başlayan taksitlerle uzun vade ve düşük faizle ev ve ofis sahibi olmak mümkün.

Başta enerji ve inşaat olmak üzere Türkiye'nin en güçlü gruplarından Türkerler Holding, İzmir'in yeni merkezi olacak karma projesi Mahall Bomonti İzmir'de ev/ ofis sahibi olmayı kolaylaştıran bir kampanyaya imza attı. İzmir'e yeni bir sosyal hayat deneyimi kazandıracak yeme içme ve kültürel alanlarıyla olduğu kadar konut, ofis, otel ihtiyacına da cevap verecek olan Mahall Bomonti İzmir'de yüzde 0.59 faiz ve 120 ay vade; 4.150TL'den başlayan taksit seçeneği sunuyor. Gayrimenkul sektörüne canlılık getirmek amacıyla iddialı bir kampanya düzenleyen Türkerler Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Sezgin "İzmir'e her açıdan destek veren bir şirket olarak elimizi yine taşın altına koyduk. Yeni yıl kampanyamız yoğun ilgi görmüştü ve bu hareketlilik hem ekonomimiz hem de yatırımcılarımız nezdinde olumlu etki yaratmıştı. Türkerler Holding olarak, bu kez daha cazip şartlar sağlayan kampanyamızla düşük faiz, uygun taksit ve uzun vade ile yatırımcıların daha kolay ödemelerle hayallerindeki birimlere sahip olmalarını kolaylaştırdık." dedi.

İzmir'de ayrıcalıklı yaşam

Tarihi Bomonti Fabrikası ile iç içe yükselen Mahall Bomonti İzmir'de deniz manzarasıyla iç içe daireler; tamamen eşyalı stüdyo dairelerden 3+1 dairelere kadar değişik yaşam alternatifleri sunuyor. Balkonlu ve teraslı, teknolojik donanımlı modern ofisler ise İzmir'in kalbinde şık çalışma alanları sağlıyor. İzmir Körfezi manzarasıyla Mahall Bomonti İzmir, tarihle iç içe ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor. Balkonlu veya teraslı, teknolojik donanımlı modern ofisler ise keyifli bir çalışma ortamı için dikkat çekiyor. Doğuş grubu, Bomontiadayı İstanbul'dan sonra ilk kez Mahall Bomonti İzmir projesi ile İzmirlilerle buluşturuyor. d.ream, ünlü restoran markalarını proje sakinleriyle buluşturacak.

Geleceğin Alsancak'ı

Mahall Bomonti İzmir, kolay ulaşım seçenekleri ve şehrin yeni merkezinde olmasıyla da gündemde. Şehrin en değerli ana arteri olan Halkapınar'ın bu bölgesi için "geleceğin Alsancak'ı" benzetmesi yapılıyor. Mahall Bomonti İzmir Alsancak'a 10 dakika, İzban, metro ve tramvayın Halkapınar'daki buluşma noktasına 5 dakikalık yürüme mesafesinde. Aynı zamanda projeden havalimanına da kolay ulaşım sağlanıyor. Başta opera ve tiyatro salonu olmak üzere sosyal alanları ile de dikkat çeken Mahall Bomonti İzmir'de, 1000 kişilik gösteri alanı, sinema, alışveriş mağazaları, tenis kulübü, koşu ve bisiklet yolu ile asırlık ağaçların bulunduğu toplam 20 bin m2'den fazla yeşil alan bulunuyor.