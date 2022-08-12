Mahkeme, eşini vurup sakat bırakan kocanın savunmasını yok saydı!

İzmir Karabağlar'da 29 yaşındaki Onur Akman eşi 33 yaşındaki Manolya Akman'ı pompalı tüfekle yaralayıp sol bacağının kesilmesine neden oldu. Görülen dava sonucunda Onur Akman'a 13,5 yıl hapis cezası verildi. Gerekçeli kararda Onur Akman'ın savunmasının soyut iddialardan ibaret olduğu vurgulandı

Karabağlar ilçesinde oturan Manolya ile Onur Akman, 2018 yılında evlendi. Evliliklerinin 2'nci ayında Akman, askerlik için Diyarbakır'a gitti. İddiaya göre kayınvalidesi, gelinini annesi Arzu Oruç'un evine gönderdi. Daha sonra Manolya Akman, askere gitmeden önce eşinin kendisine şiddet uyguladığını belirterek, boşanma davası açtı. Onur Akman ise 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak, erken terhis oldu. Onur Akman, eşini cep telefonu ile arayarak "Seni çok seviyorum. Yuvamızı kuracağız" dedi ve birlikte yeniden yaşamaya ikna etti. Çift, 2'nci kez bir araya geldi ancak 1 ayın sonunda Manolya Akman, yeniden şiddet görmeye başladı. Onur Akman, 21 Mayıs 2019'da çıkan kavgada bavuldan çıkardığı pompalı tüfekle eşini vurdu. Bacağından yaralanan Akman, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 10 gün tedavi gören Akman'ın sol bacağı, diz altından kesildi.

DOSYA, AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası yakalanıp, tutuklanan Onur Akman hakkında İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Görülen ilk duruşmada hakim, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun işlendiği gerekçesiyle dosyanın, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme cezayı, sanığın silah kullanılması ve eylemin eşe karşı işlenmesi nedeniyle önce 4,5 yıla, Manolya Akman'ın organ kaybetmesi nedeniyle de 13,5 yıla çıkardı. Heyet, cezada indirim de uygulamadı.

YAKIN MESAFEDEN 2 KEZ ATEŞ EDİLDİ

Davanın gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda; sanığın, mağdura yakın mesafeden pompalı tüfekle 2 kez ateş ettiği ve kan kaybı sonucu kısa sürede ölümün meydana gelmesinin bilinen bir durum olduğunun altı çizildi. Kararda, sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğu ve bu nedenle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği belirtildi. Kararda ayrıca, Manolya Akman'ın kendisine 'Senden çocuk sahibi olmak istemiyorum. Başkasını seviyorum' şeklinde sözler söylediğini belirten sanığın ifadelerinin soyut iddialardan ibaret olduğu vurgulandı.

SANIK DIŞARI ÇIKARAK YARDIM İSTEDİ

Dinlenen tanıkların beyanlarında sanığın, Manolya Akman'a ateş ettikten sonra evden dışarıya çıkarak yardım istediği, ambulansı arattığı ve ölüm neticesinin gerçekleşmesine engel olmaya çalıştığı anlaşıldığından 'kasten yaralama' suçundan ceza verildiğinin altı çizildi. Eylemin silahla gerçekleştirilmesi ve eşe karşı işlenmesi nedeniyle cezanın yarı oranda, Manolya Akman'ın organlarından birinin işlevini kaybetmesi nedeniyle de cezanın 2 kat arttırıldığı kararda yer aldı.