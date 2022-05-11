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Maraton İzmir'de toplanan bağış açıklandı. En çok bağış ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yapıldı

Maraton İzmir'de toplanan bağış açıklandı. En çok bağış ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yapıldı
11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:14

İzmir'de düzenlenen Maraton İzmir koşusunda toplanan bağış açıklandı. Bin 678 kişinin koştuğu, 18 bin 532 kişinin de desteklediği organizasyonda 4 milyon liraya yakın para toplandı. En çok bağış alan kuruluş ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği oldu. Derneğe 822 bin 460 lira bağışlandı

 


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Sürdürülebilir bir dünya” temasıyla 17 Nisan’da üçüncüsünü düzenlediği Maraton İzmir kapsamında Adım Adım ile düzenlenen bağış kampanyasında toplanan para miktarı 4 milyon TL’ye ulaştı. Maraton İzmir’de iyilik peşinde koşan  bin 678 kişi aracılığıyla toplam 18 bin 532 kişi bağışçı sivil topluma katkı sağladı.

Farkındalık yaratan işbirliğiyle toplam 33 sivil toplum kuruluşuna bağış toplandı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 822 bin 460 TL ile en fazla bağış alan sivil toplum kuruluşu olurken, Türk Eğitim Vakfı 799 bin 536, TEMA Vakfı ise 314 bin 647 TL bağış aldı.


“Maraton İzmir iyilik peşinde koşmaya aracılık etti”

Maraton İzmir’e üçüncü kez katılarak 42 kilometrelik yarışı bitiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir’in artık her açıdan çok önemli bir markaya sahip olduğunu vurgulayarak, “Atıksız maraton hedefiyle koşulan Maraton İzmir, bir yandan Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik temasını desteklerken, diğer yandan herkesin iyilik peşine koşmasına aracılık etti. Maraton İzmir’de toplanan bağış miktarının her yıl katlanarak artacağına inanıyorum” dedi.

Etiketler; #maraton izmir #bağış #iyilik peşinde #izmir
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