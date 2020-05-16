Maskeli hırsız güvenlik kamerasında

Konak'ta, hırsızlık için mağazaya giren kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Maskeli hırsız güvenlik kamerasında
16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:07

Konak ilçesindeki tarihi Kemaraltı Çarşısı'nda bulunan mağazaya kimsenin olmadığı sırada giren maskeli ve kapüşonlu kişi, personelin cep telefonu ile cüzdanından parayı alıp, kaçtı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mağaza önüne gelen şüpheli, içeride kimsenin olmamasından faydalanarak kasanın bulunduğu yere ilerliyor. İlk önce sadaka kutusunu inceleyen hırsız, kasanın yanındaki cüzdandan para alıyor. Daha sonra da sandalyenin üzerinde duran cep telefonunu alıp, dükkandan çıkıyor

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