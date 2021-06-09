Menderes Belediyesi'ne polis baskını!

Menderes Belediyesi’ne gelen polis ekipleri belediyenin emlak ve hukuk birimlerinde arama yaptı. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın geçtiğimiz günlerde Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne atadığı eski asker Aybars Ş’nin de gözaltına alındığı iddia edildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda savcılık talimatıyla Menderes Belediyesi’ne giden polis ekiplerinin belediye binasında arama yaptığı öğrenildi. Emlak Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde çalışmalar yapan polis, bazı isimlerin bilgisine başvurdu. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın geçtiğimiz günlerde Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne atadığı Aybars Ş’nin bulunduğu odada ayrıntılı arama ve inceleme gerçekleştirildi. Eski bir asker olan ve önceki yıllarda belediyeye memur olarak geçen Aybars Ş’nin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Aybars Ş'nin ayrıca Menderes'te bulunan evinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı hazine arazilerine yapılan kaçak yapılara göz yumduğu ve işlem yapmadığı gerekçesiyle CİMER’e şikayet etmişti. Kayalar ise Rüzgar’ı görevden almıştı. Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de CİMER şikayetinde adı geçtiği için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Menderes Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü belediyede yapılan inceleme ve çalışmayla ilgili henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı.