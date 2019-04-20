Menderes Belediyesi'nin borcu 134 milyon lira

Menderes Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Kayalar AK Partili eski Başkan Bülent Soylu’dan devraldığı belediyedeki borcu açıkladı. Kayıtlara göre tam 134 milyon TL borç çıktı.
İzmir’in Menderes İlçesi’nde yerel seçim sonuçlarına göre rakibi AK Parti'li eski Belediye Başkanı Bülent Soylu’ya 7 bin oy fark atarak başkanlık koltuğuna oturan CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın çalışmaları sürüyor.
Göreve geldikten sonra kadro operasyonu yapan Kayalar, birçok birim ve müdürlükte değişikliğe gitmişti. Kayalar, belediyenin Mali yapısını da gelir gelmez masaya yatırdı. Hesap uzmanları ve Belediye yetkilileri belediyenin borç milyarını çıkartı. Resmî rakamlara göre belediyenin 134 milyon 251 bin TL borcu çıktı.
“Belediyeyi borçlar devraldım” diyen Başkan Kayalar, tek tek hesaplanan borcu ilçe merkezinde bulunan LED ekrana yansıttı.
Resmî rakamlara göre borçlar şöyle :
Tedarikçi Firmalar ve Esnafa- 33 milyon TL
Menderes Bel.Personel A.Ş-9 milyon 211 bin TL
SGK ve Vergi Dairesi-8 milyon 422 bin TL
Maaş-İkramiye ve Tazminat- 1 milyon TL
Kamu Bankaları -15 milyon 450 bin TL
İller Bankası Borcu-16 milyon 553 bin TL
SGK Borcu -28 milyon 213 bin TL
Valilik-3 milyon 210 bin TL
Vergi Dairesi-17 milyon 941 bin TL
İzmir Büyükşehir Belediyesi-121 bin TL
Sendikalar-76 bin TL
Orman İşletme Müdürlüğü- 266 bin TL
Çevre ve Şehircilik-125 bin TL
Teminat Bedelleri-76 bin TL
Dernekler-26 bin TL
TEDAŞ-200 bin TL
Öte yandan AK Partili Belediye Başkanı Bülent Soylu, göreve geldiği 2014 yılında CHP’li Ergun Özgün’den belediyeyi artı para ile devralmıştı. Kasasında o günün parasıyla 7 milyon TL’ye yakın para bulunan belediye 5 yılda borç batağına saplandı. Soylu ayrıca ilçe genelinde köy malları dahil onlarca arsa ve arazi sattı. Partisi içinden ve muhalefetten gelen eleştirilere “hizmet için satıyorum” yanıtı veren Soylu’nun geçen dönem içinde ayrıca şahsi mal varlığı ve yaşam tarzı da tartışmalara neden olmuştu.