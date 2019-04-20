Menderes Belediyesi'nin borcu 134 milyon lira

Göreve geldikten sonra kadro operasyonu yapan Kayalar, birçok birim ve müdürlükte değişikliğe gitmişti. Kayalar, belediyenin Mali yapısını da gelir gelmez masaya yatırdı. Hesap uzmanları ve Belediye yetkilileri belediyenin borç milyarını çıkartı. Resmî rakamlara göre belediyenin 134 milyon 251 bin TL borcu çıktı.

“Belediyeyi borçlar devraldım” diyen Başkan Kayalar, tek tek hesaplanan borcu ilçe merkezinde bulunan LED ekrana yansıttı.

Resmî rakamlara göre borçlar şöyle :

Tedarikçi Firmalar ve Esnafa- 33 milyon TL

Menderes Bel.Personel A.Ş-9 milyon 211 bin TL

SGK ve Vergi Dairesi-8 milyon 422 bin TL

Maaş-İkramiye ve Tazminat- 1 milyon TL

Kamu Bankaları -15 milyon 450 bin TL

İller Bankası Borcu-16 milyon 553 bin TL

SGK Borcu -28 milyon 213 bin TL

Valilik-3 milyon 210 bin TL

Vergi Dairesi-17 milyon 941 bin TL

İzmir Büyükşehir Belediyesi-121 bin TL

Sendikalar-76 bin TL

Orman İşletme Müdürlüğü- 266 bin TL

Çevre ve Şehircilik-125 bin TL

Teminat Bedelleri-76 bin TL

Dernekler-26 bin TL

TEDAŞ-200 bin TL

Öte yandan AK Partili Belediye Başkanı Bülent Soylu, göreve geldiği 2014 yılında CHP’li Ergun Özgün’den belediyeyi artı para ile devralmıştı. Kasasında o günün parasıyla 7 milyon TL’ye yakın para bulunan belediye 5 yılda borç batağına saplandı. Soylu ayrıca ilçe genelinde köy malları dahil onlarca arsa ve arazi sattı. Partisi içinden ve muhalefetten gelen eleştirilere “hizmet için satıyorum” yanıtı veren Soylu’nun geçen dönem içinde ayrıca şahsi mal varlığı ve yaşam tarzı da tartışmalara neden olmuştu.