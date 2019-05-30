Menderes sahilleri yaza hazırlanıyor

Menderes Belediyesi tarafından sahil bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar ile sahil yaz sezonuna hazır hale getirildi.

Menderes sahilleri yaza hazırlanıyor
30 Mayıs 2019 Perşembe 11:14

Menderes Belediyesi tarafından ilçenin sahil bölgesinde yaza hazırlık çalışmaları tamamlandı. Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli'nin yer aldığı 43 kilometrelik sahil şeridinde gerçekleştirilen çalışma ile tatilcilerin rahat ve konforlu tatil yapması amaçlandı.

3 haftalık çalışlma

Belediyenin temizlik işleri müdürlüğü, fen işleri müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 120 kişilik ekip hafta sonu da dahil olmak üzere 3 hafta boyunca sahil bölgesinde görev aldı. 8 moloz aracı, 3 iş makinesi, 2 sahil temizleme makinesi, 1 dozer, 1 ekskavatör, 14 çöp aracı, 1 ot kırma makinesi ve 6 çim makinesiyle bölgenin tamamında çalışma gerçekleştirildi.

Vatandaşımız için

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "İlçemizin en değerli hazineleri arasında yer alan sahillerimizi sezona hazır hale getirdik. Ekiplerimiz tarafından 43 kilometrelik sahil şeridimizin tamamında bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Özel araçlarla kumlar taştan, camdan, çöplerden ayrıştırılırken, sahil çevresinde de temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarımızı tamamladık. Bayram tatili öncesinde tüm sahil bölgemizde çalışmalarımızı tamamladık. Amacımız vatandaşlarımızın daha huzurlu ve keyifli bir tatil geçirmesi. Menderes olarak yaza hazırız. Bayram tatiliyle birlikte yoğunluğun artacağı ilçemizde tüm vatandaşlarımız keyifle tatillerini geçirebilecek" dedi.

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