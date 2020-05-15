Menderes’de 30 göçmen kurtarıldı

Menderes ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Menderes’de 30 göçmen kurtarıldı
15 Mayıs 2020 Cuma 09:03

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesi Özdere açıklarında 2 lastik botta göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Kongo, 8 Suriye, 5 Bangladeş, 3 Filistin ve 1 Lübnan uyruklu, toplam 30 göçmeni alarak karaya çıkardı. Göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itildiği belirlendi.

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