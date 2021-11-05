Menemen Belediye Başkanı, ADD'ye üye oldu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Menemen Şubesi, Ramo Mandıra Tesisleri’nde birlik, beraberlik ve dayanışma kahvaltısı düzenledi. Etkinliğe dernek yönetici ve üyelerinin yanı sıra, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kahvaltıya katılanlara hitap eden ADD Menemen Şube Başkanı Elif Orhan, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, devrimleri, ilkeleri, hedefleriyle bizlere önderlik etmeye, bizim pusulamız olmaya devam ediyor. İnsanlık var oldukça da devam edecektir. Çünkü insan onurunun ve bütün mazlum ulusların O’nun düşüncelerine ihtiyacı vardır. Atatürkçülük kısaca ulusal bağımsızlık ve ulusal onur demektir. 10 Kasımların matem günü olmadığı, mücadele günü olduğunu unutmayacağız. Yaşasın Atatürk ilke ve devrimleri. Yaşasın tam bağımsız, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

Programda konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise, “83 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağlar ötesini aydınlatan fikirleri ve yaptıklarıyla gelecekte de bütün mazlum uluslara kurtuluş ışığı olacaktır.

“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE”

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalabilmesi adına ‘geleceğimiz’ olarak gördüğümüz gençlerimizi O’nun düşünceleriyle donatmak hepimizin ortak görevidir. Düşüncemiz, dilimiz, dinimiz, ırkımız, bu anlamda siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun bizleri birleştiren kişiler, kuruluşlar vardır. Atatürk de bunların başında geliyor. Atatürk kimsenin tekelinde değildir, hepimizin Atatürk’üdür. Rabbim bu güzel birliğimizi, beraberliğimizi asla bozmasın. Türk Milletinin gönlünde ölümsüzleşen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Yüce Önder Atatürk’ü, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Ne Mutlu Türküm diyene” diye konuştu.

ADD Menemen Şubesi’nden gelen davet üzerine Başkan Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan, gün içinde ADD Şubesi’ne üye oldu.

ADD’YE ÜYE OLDULAR

Daha sonra Başkan Pehlivan ve beraberindekiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü zeybek oynayarak andı. Kahvaltı programı hep birlikte Atatürk şarkılarının söylenmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.