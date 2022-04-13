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Menemen Belediyesi davasında bilirkişi raporu istendi

İzmir'in Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonu kapsamında eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıkların yargılandığı davada mahkeme heyeti, 2'si Sayıştay denetçisi olmak üzere 3 kişilik bilirkişi heyetinin atanmasına ve zimmet suçunun oluşup, oluşmadığına dair rapor hazırlanmasına karar verdi

Menemen Belediyesi davasında bilirkişi raporu istendi
13 Nisan 2022 Çarşamba 16:08

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik 20 Kasım 2020'de yolsuzluk operasyonu düzenledi. Operasyonda Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 27 kişi gözaltına alındı. Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 23'ü adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha sanık olarak dosyaya eklendi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Şüpheliler hakkında Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 7 Temmuz'daki duruşmasında tutuklu sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AKSOY DA DURUŞMAYA KATILDI

Davanın bugün görülen duruşmasına Serdar Aksoy ile bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı Muzaffer Sıtkı Yüksel tanık olarak dinlendi. Yüksel, "O dönemde AK Parti Menemen ilçe başkanıydım. Tanımadığım şahıslardan belediyeyle ilgili çok sayıda ihbar bildirildi. Biz de o ihbarları hukukçularımızla değerlendirip suç duyurusunda bulunduk. Doğrudan görgüye dayalı bir bilgim yoktur" dedi.

Tanığın dinlenmesinin ardından heyet ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 2'si Sayıştay denetçisi olmak üzere 3 kişilik bilirkişi heyetinin atanmasına ve zimmet suçunun oluşup oluşmadığına dair rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #menemen belediyesi #yolsuzluk #menemen dava
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