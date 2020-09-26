Menemen'de uyuşturucu operasyonu

Menemen ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Menemen'de uyuşturucu operasyonu
26 Eylül 2020 Cumartesi 18:38

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü Mahallesinde oturan Ü.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ve evinde uyuşturucu madde sakladığı bilgisine ulaştı. Ekiplerce şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, 530 gram kubar esrar, 142 gram "kristal" diye tabir edilen uyuşturucu madde, 515 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 av tüfeği ile 13 fişek, 4 bıçak, 82 bin 270 lira, 3 bin 15 avro ve 1000 dolar ele geçirildi. Ayrıca zanlının evinde sahte kimlik de bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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