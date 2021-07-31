Menemen, Dikili ve Bergama’ya yeni taşıt köprüleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Menemen, Dikili ve Bergama’da hem taşıt hem de yaya ulaşımını rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için yeni karayolu köprüleri inşa ediyor. Yapımı başlayan projeler 19 milyon liraya mal olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentlilerin yaşam kalitesini artırmak hedefiyle 30 ilçede birden yatırımlarını sürdürüyor. Menemen, Dikili ve Bergama’da ulaşımı rahatlatmak, güvenli ve konforlu hale getirmek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, üç yeni köprü yapıyor.

Dikili’de ağaçlar kesilmesin diye proje değişti

Üç proje kapsamında Dikili’de Bademli Mahallesi’nin önemli ulaşım akslarından biri olan 1. Sokak üzerindeki karayolu köprüsü yenilenerek genişletilecek. 30 metre uzunluğundaki köprünün imalatına önümüzdeki günlerde başlanıyor. Köprünün inşası sırasında bölgedeki ağaçların zarar görmemesi için proje revize edilerek, köprü ayaklarından birinin 70 cm güneye kaydırılması sağlandı. Bu değişiklik sayesinde onlarca meyve ağacı kesilmekten kurtuldu.

Bergama ulaşım rahatlayacak

Bergama’da Fevzipaşa Mahallesi Ilıca Deresi üzerinde inşaatına başlanan 72 metre uzunluğundaki taşıt köprüsü Fevzipaşa ile İslamsaray Mahalleleri’ni birbirine bağlayacak. Yaya ve kaldırım düzenlemesi de yapılarak hem yayaların hem de taşıtların dere nedeniyle yaşanan geçiş sorunu çözülecek.

Menemen’i ova yollarına bağlayacak

Menemen’de Hasanlar Mahallesi’nde Gediz Nehri üzerinde yapımına başlanan Hasanlar Taşıt Köprüsü 83 metre uzunluğunda olacak ve ova yollarına ulaşımı sağlayacak. Taşıt köprüsü üzerinde yaya ve kaldırım düzenlemesi de yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 karayolu köprüsü için 19 milyon 154 bin liralık yatırım yapacak. Dikili Bademler Mahallesi 1. Sokak üzeri karayolu köprüsü bu yılın sonunda, Bergama ve Menemen’deki köprüler ise 2022 yılı başında hizmete alınacak.

