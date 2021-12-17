Menemen’de tarihi uzlaşma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aralarında yıllardır rekabet bulunan Menemenli minibüsçü esnafını bir araya getirdi. El sıkışan esnaf başkanları, tek çatı altında birleşme beyanlarını ifade etti. Tarihi uzlaşma, Menemen’de de İZTAŞIT hizmetinin başlamasının ilk adımı oldu

İzmir Otogarı - Menemen arasında toplu taşımacılık hizmeti veren SS 34 No’lu Menemen Yolcu Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Demirel ile Menemen Minibüsçüler Odası Başkanı Lütfi Çember, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in davetiyle bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmadan ‘tarihi uzlaşma’ çıktı. Aynı hatta çalışmalarına rağmen uzun yıllardır birbirleriyle rekabet eden esnaf, güç birliği yolunda çok önemli adım attı. El sıkışan Demirel ve Çember, ‘tek çatı’ altında birleşeceklerini beyan etti.

İki başkanı da kutlayan Başkan Soyer, “Attığınız bu tarihi adım, İzmir’in toplu ulaşımına ve yurttaşlarımızın çok daha nitelikli hizmet almasına katkı sağlayacak. İzmirliler adına sizlere teşekkür ediyorum. Seferihisar’da olduğu gibi, Menemen’de ve tüm çevre ilçelerde İZTAŞIT’ların sahipleri, oralarda geçmişten beri bireysel taşımacılık yapan oda ve kooperatif üyeleri olacak. Özel halk otobüsü mantığıyla bu hatları ihaleyle satmayacağız. Bu işi yıllardır yapan gerçek sahiplerinin, şoför esnafımızın işlerini geliştirip, ekmeklerini büyüteceğiz. Herkes bilsin ve emin olsun ki; İZTAŞIT'ın arkasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT'un mayasındaki İzmirlilik ruhu ve halk sevgisi var” dedi.

Önce birleşme, sonra görüşme

Varılan uzlaşma sonrası, 66 üyeli SS 34 No’lu Menemen Yolcu Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile 71 üyeli Menemen Minibüsçüler Odası, yeni bir isimle ve tek çatı altında birleşecek. Ardından da ESHOT Genel Müdürlüğü ile İZTAŞIT görüşmeleri başlayacak.

ESHOT denetimli hizmet

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’nün, çevre ilçelerle kent merkezi arasında çalışan minibüsçü esnafını kurumsallaştırmak adına geliştirdiği İZTAŞIT projesi, ilk olarak Aralık 2019’da Seferihisar’da hizmete girmişti. Orada da taşımacılık esnafı tek çatı altında birleşmiş, minibüslerin yerini yepyeni otobüsler almış ve ESHOT denetimli İZTAŞIT seferleri başlamıştı.

Nakit değil, İzmirim Kart

İZTAŞIT’larla birlikte toplu ulaşımda ‘nakit’ devri bitiyor; İzmirim Kart dönemi başlıyor. Yolcular, rastgele noktalarda değil; otobüs duraklarında güvenli şekilde indi-bindi yapıyor. İZTAŞIT’lar, ESHOT otobüslerinin giremediği mahallelere de hizmet götürüyor. Böylece; öğrenci, öğretmen, 60 yaş, 65 yaş üstü, engelli, gazi ve şehit yakını kartı sahipleri, İzmirim Kart sayesinde indirimli ve ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden yararlanma imkânına kavuşuyor.