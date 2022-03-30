Meteoroloji'den Ege'ye 'toz' uyarısı!

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü'nce Ege Bölgesi için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın ve cuma günü Ege Bölgesi'nde (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale) toz taşınımı beklendiği kaydedildi. Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketiyle bölgede özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi. Yetkililer; toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının takip edilmesini istedi.