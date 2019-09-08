Metro seferleri 3 dakikaya iniyor

Okullarda yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi de toplu ulaşımda Kış Dönemi sefer tarifesine geçiyor. Bugünden itibaren otobüs ve raylı sistem seferleri yeni düzenlemeye göre yapılacak. Yoğun saatlerde metrodaki sefer sıklığı 3 dakikaya inecek.

Metro seferleri 3 dakikaya iniyor
08 Eylül 2019 Pazar 13:33

Okulların açılacağı 9 Eylül 2019 Pazartesi gününden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım sistemleri 'Kış Dönemi Çalışma Programı' çerçevesinde yeniden düzenlenen sefer tarifesine göre hizmet verecek. ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesindeki otobüsler, İzmir Metro ve İzmir Tramvayı artması beklenen yolcu sayısı doğrultusunda seferlerini sıklaştıracak. Otobüslerin güncel sefer saatlerine www.eshot.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

İzmir Metrosu yine bir ilke imza atarak toplu ulaşımın en yoğun kullanıldığı sabah saatlerinde 3 dakika sıklıkla işletim yapacak. Okulların açılmasıyla başlayacak yeni dönemde İzmir Metro ve İzmir Tramvayı'nda seferler sıklaşıyor. Kış ve bahar döneminde uygulanacak raylı sistem sefer planına göre 9 Eylül itibariyle İzmir Metrosu sefer aralığını 3 dakikaya indirirken, Konak Tramvayı'nda 5 dakika, Karşıyaka Tramvayı'nda 7,5 dakika sefer sıklığı uygulanacak. n Müge Yunt

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