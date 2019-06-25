Minik satranç ustaları Çeşme'de

Çeşme Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu organizasyonuyla gerçekleştirilen 7. Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın 4 dilde yaptığı açılış konuşması ile başladı.

Yurt içinden ve yurt dışından, Uluslararası Usta, Büyük Usta, FIDE Ustası ünvanlı satranç oyuncularının yanı sıra, satranca meraklı çok sayıda oyuncu katılımıyla gerçekleştirilen turnuvaya bu yıl 43'ü ünvanlı, 13 ülkeden toplamda 539 satranç sporcusu katıldı. Başkan Ekrem Oran turnuva açılışında katılımcılara, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Türkçe seslenerek tüm sporculara hoş geldiniz ve başarılar dileklerini iletti.

Dünyanın ilgisini çekti

Çeşme Belediyesi'nin bu yıl 7.'si gerçekleştirdiği Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası, 24-30 Haziran tarihleri arasında Çeşme Aya Haralambos Kilisesi ve Çeşme Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından da desteklenen ve federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan turnuvaya katılanların büyük bölümü aileleriyle birlikte Çeşme'ye gelerek tatil yapma fırsatı da buluyorlar.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran; Gençlerimizin sportif ve kültürel alanlarda yer aldığı tüm organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak; "Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası dünyadaki satranç sporcuları arasında büyük ilgi gördü. Satranç dünyasının büyük ustaları, turnuvamıza aileleri ile birlikte katılarak, hem turnuvamıza renk katıyorlar, hem de aileleri ile birlikte Çeşme'mizi tanıma fırsatı bularak güzel bir tatil yapıyorlar. Çeşme Open Satranç Turnuvası'na ilgi her geçen yıl daha da artıyor. Ayrıca Türkiye'nin birçok yerinden, her yaştan satranç sporcusu Çeşme'ye geliyor. Turnuvanın, bu önemli zeka sporunun ilçemizdeki çocuklar arasında da yayılmasına ve sevilmesine de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Satranç sporunda olduğu gibi ilçemizdeki gençlerimize ve tüm sporcularımızın eğitimlerine ek olarak ücretsiz su sporları eğitimi verecek, çalışabilecekleri sahalar ve ekipmanlar sağlayarak uluslararası yarışmalarda Çeşme'mizi gururla temsil edecek sporcular yetiştireceğiz" dedi.