Minikler için Karşıyaka tarihi

Karşıyaka Spor Kulübü Tarih Kurulu, 3 Elma Anaokulu'nda eğitim gören çocukları ağırladı.

3 Elma Anaokulu'nun 4 ve 6 yaş arası 50 öğrencisini Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nun girişinde karşılayan Karşıyaka Spor Kulübü Tarih Kurulu Başkanı Ahmet Diker, minik öğrencileri önce spor salonunu gezdirdi, salonda tek başına antrenman yapan Amerikalı Basketbolcu Anthony Crocker ile tanıştırdı ve onunla Kaf Sin Kaf çektirdi... Daha sonra sergi salonuna geçen minikler, orada bulunan Kaf Sin Kaf'ın şampiyonluk kuplarının ve tarihi fotoğraflarının önünden ayrılmadı.

Herkesi bekliyoruz

Karşıyaka Spor Kulübü Tarih Kurulu Başkanı Ahmet Diker; "3 Elma Anaokulu'nun minik çocuklarını ağırlamaktan çok mutlu olduk... Minicik yürekleriyle bizlere özel bir gün yaşatan çocuklarımızla Kaf Sin Kaf çekmenin onurunu ve gururunu yaşadık... Çocuklarımızdan aldığımız enerji heyecanımıza heyecan kattı ve sorumluluklarımızı daha da artırdı. Karşıyaka ve Kaf Sin Kaf sevdalısı bütün çocuklarımızı, gençlerimizi, büyüklerimizi Tarih Kurulumuzda ağırlamaktan, onlarla Kaf Sin Kaf'ımızın onurlu öyküsünü paylaşmaktan onur duyacağız" dedi.