Minikler ‘yuvaya’ döndü

Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan anaokulları ve yuvalar, gerekli hijyen koşullarının yaratılmasının ardından açıldı. Ücretsiz dersler, merkezlerin bahçesinde açık havada gerçekleştirilecek

Covid-19 nedeniyle tam olarak açılamayan anaokulları ve kurslar, Karşıyaka’da atölye çalışması şeklinde gerçekleştiriliyor. Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren anaokulları merkezlerin bahçesine taşındı. 5-6 yaş grubuna yönelik olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları; Ahmet Piriştina Anaokulu bahçesi, Kardelenler Anaokulu bahçesi, Karşıyaka’nın Filizleri Anaokulu bahçesi, Mavibahçe Karşıyaka’nın Filizleri Anaokulu bahçesi ve Bilim Müzesi’nin bahçesinde gerçekleştiriliyor. Dersler her gün sabah 09.30-12.30 ve öğleden sonra 13.30-16.30 saatleri arasında iki oturum şeklinde yapılıyor.

Kayıtlar sürüyor

Katılımın on öğrenci ile sınırlandırıldığı atölye çalışmalarında her gün için belirlenen konular işleniyor. Derslerde öğrenci ve öğretmenler için maske zorunluluğu getirilen atölye çalışmaları öncesi çocuklara hijyen eğitimi veriliyor. Ayrıca ders aralarında kullanılan ekipmanlar için de dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri atölye çalışmaları için kayıtların devam ettiği, kayıt için vatandaşların başvurmak istedikleri merkezlere giderek kurum yetkilileri ile görüşebileceklerini kaydetti.

