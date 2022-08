Mücevherin seçkin ismi “GRADIVA”dan basın turu

Gradiva Mücevher, İzmir basınının üst düzey temsilcilerini ağırlamaya devam ediyor. Birbirinden değerli gazetecilerin katıldığı basın turunda bir marka yaratmanın, ‘dikkat çeken bir hazine’ olmanın hikayesini paylaşan Haluk Gezmez ve Enis Gezmez, amaçlarının İzmir’de edindikleri başarı hikayesini yurt dışında da devam ettirerek seçkin mücevher markaları arasında yer almak olduğunu anlattı

Türkiye’nin en güvenilir mücevher markalarından biri olan Gradiva Mücevher, nesilden nesile aktardığı mücevher geleneğini 53 yıldır sürdürüyor. Pırlantayı özel tasarım mücevher ile buluşturan Gradiva, üçüncü kuşak temsilcilerinin de ekibin bünyesine katılmasıyla birlikte hedeflediği dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. İzmir basınının üst düzey temsilcilerini İstinyePark İzmir mağazasında ağırlayan ve Gradiva hakkında bilgiler paylaşan Gradiva Mücevher Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gezmez, estetik ve titizlik kavramlarını babası ile çalıştığı dönemlerde pekiştirdiğini söyledi. Yıllar içerisinde edindiği ilkeler doğrultusunda Türkiye’nin en güvenilir mücevher markalarından biri olmayı başardıklarını dile getiren Gezmez, “Çocukluğum işini aşkla yapan değerli taş ustaları arasında geçti. Esnaflık terbiyesini, mesleğin adabını, görgü kurallarını çalıştığım Ermeni ve Süryani ustalarımdan öğrendim. Bugün, dijitalleşen dünyada global vizyonumuz ve köklü değerlerimiz ile birlikte markamızı sürekli yenilemeye devam ediyoruz. Artık sadece Türkiye’de tercih edilen bir mücevher markası olmanın yanı sıra tüm dünyanın tercih ettiği bir mücevher markası olmak için çalışıyoruz” dedi.

TECRÜBELİ BİR 3. NESİL

Uluslararası firmalarda marka ve yönetim danışmanlığı yapan Enis Gezmez de babasının yolundan ilerlemeyi tercih etti. Gradiva bünyesine katılarak Gradiva Mücevher Global Operasyonlar Direktörü olan Enis Gezmez, günümüz ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak Kanada’da sosyal sorumluluk misyonlu pırlantalı günlük mücevher markası Gilda by Gradiva’yı kurdu. Gezmez, markanın neden Gilda by Gradiva olduğu sorusuna, “Gilda eski İngilizce’de “altın” anlamına geliyor, yani tasarımlarımızın hammaddesini temsil ediyor. Gradiva ise ailemizin 53 yıldır sürdürdüğü ve nesilden nesile aktardığı yüksek kalite standardı ve güvenilir mücevhercilik anlayışlarını temsil ediyor” dedi. Gilda by Gradiva’nın pandemiyle doğan bir marka olduğunu belirten Enis Gezmez, “Hızla değişen dünyada dijitalleşmenin artması, Gradiva’nın yeni pazarlara açılma isteği ve farklı hedef kitlelerine hitap etme arzusu ile Gilda by Gradiva doğdu. Gradiva’nın köklü değerlerine bağlı kalarak global bir strateji ile modern ve zarif tasarımlardan oluşan portfolyomuzu dünyaya açtık. Amacımız dünyadaki tüm mücevher severleri Gilda by Gradiva tasarımları ile buluşturmak” dedi.

GRADIVA İSMİ NEREDEN GELİYOR

GRADIVA, Latince ‘yürüyen kadın’ anlamına geliyor. İtalya’da Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla küller altında kalan Pompei’deki kazılarda bulunan bir kızın rölyefine bu ad verilmiş. Psikanaliz söyleminde ‘küller altından çıkan aşkın tanrıçası’ anlamına geliyor. O rölyef şu an Roma Arkeoloji Müzesi’nde yer alıyor. O müzedeki rölyeften etkilenenlerden biri olan Haluk Gezmez, markasına isim verme hikayesini şöyle anlattı: “Bu hikayeden esinlenerek Gradiva’yı markamız ile özdeşleştirdik ve günümüz modern kadınlarını yansıtacak tasarımlar ile harmanladık. Yaptığımız tüm tasarımlar, seçtiğimiz tüm ürünler Gradiva’nın en zarif ve modern halini sembolize ediyor. Tasarımlarımız seçkin özel tasarım mücevherler ve düğün koleksiyonlarımızdan oluşuyor. Amacımız olmayanı tasarlamak, kimsede olmayanı üretmek, farklı olmak, dikkat çekmek. Bu konuda her zaman çok iddialıyız. Gerek Alsancak’taki şubemizde, gerek İstinyePark İzmir’deki mağazamızda aynı amaç uğruna çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki beş yıl içerisinde açılacak mağazalarımız ile farklı ülkelerdeki mücevher severler ile buluşmak” dedi.