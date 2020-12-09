Mühendis adayları İAOSB işletmelerinde

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) faaliyet gösteren işletmeler, İzmir Bakırçay Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş ile İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş arasında pandemi dolayısıyla online olarak gerçekleştirilen imza töreninin ardından uygulamaya konulan protokol uyarınca; İzmir Bakırçay Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, dördüncü sınıfta tamamlamaları gereken uygulamalı staj programlarını İAOSB’de faaliyetlerini sürdüren firmalarda yapabilecekler.

Üretim güç kazanacak

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile başlayan iş birliği, İAOSB’de faaliyet gösteren firmalardan gelecek stajyer öğrenci talepleri doğrultusunda genişleyerek sürdürülecek. İsteyen firmalar, öğrencileri uygulamalı staj programı öncesinde yaz stajında ve işletmelerde tespit edilen sorunlara çözümler geliştirmek amacı taşıyan bitirme projelerinde görevlendirebilecekler. Protokolün ardından değerlendirmede bulunan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, sanayiyi bilen çalışanlar ile üretimin güç kazanabileceğini vurgulayarak, “Güçlü ekonomi güçlü sanayi ile olur. Güçlü sanayi de üretimin her alanını bilen, eli anahtar tutan mühendisle, teknikerle, teknisyenle kurulur. Bu nedenle, ileride Türkiye’nin dört bir köşesinde fabrikalarda görev alacak gençlerimizi Bölgemiz işletmelerinde ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Önemini biliyoruz

İzmir Bakırçay Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu protokol kapsamında mühendislik ve mimarlık bölümü öğrencileri yaz stajları, dönem uygulamaları ve bitirme projeleriyle birlikte 1 yıla yayılan bir süre zarfında Bölgemizde çalışma imkanına sahip olacaklar. Böylelikle sanayideki işleyişte en alt kademeden en üst basamağa kadar yaşanan sorunları yerinde tespit etme ve çözüm bulma yetilerini geliştirecek, mesleğinin detaylarını bilen mühendisler olarak 4 yıl boyunca öğrendikleri tüm teorileri pratikte de hayata geçirecekler. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi olarak nitelikli eleman sıkıntısının ‘üretim sahasındaki’ önemini biliyor, bu alanda atılacak çalışmaları destekliyoruz” dedi. n Nigar Nak

Üretimi bilen mühendisler

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş ise yapılan iş birliği protokolüne ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Özellikle gelişme sürecinde olan ülkeler için maliyetlerin azaltılması, kalitenin yükseltilmesi, rekabet üstünlüğünün sağlanması ve katma değeri yüksek yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi açısından Üniversite-Sanayi iş birliklerinin önemi kaçınılmazdır. Protokol kapsamında üniversitemiz öğrencileri zorunlu yaz stajları, proje ve uygulamalı mühendislik eğitimlerini bir yıla yayılan süreçte, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerde tamamlama imkanına sahip olacaklar. Bu protokol ile üretimin her alanını bilen, mezuniyet öncesinde olası mesleki sorunlar üzerinde deneyim kazanmış, donanımlı ve sektöre hazır mühendisler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu örnek protokolle gerçekleştirilen iş birliği çalışmalarımızı, bölgemizdeki diğer işletmeler ile üniversitemizdeki diğer fakülteleri kapsayacak şekilde genişletmeyi sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.