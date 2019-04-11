Muhittin Selvitopu: Yerel yönetim, kentsel dönüşümde odak olmalı

Karabağlar Belediyesi Nisan Ayı Meclisi ikinci birleşimde 2018 Faaliyet Raporu görüşüldü. Toplantıda konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçedeki alanın bör bölümünün 'kentsel dönüşüm alanı' olarak bakanlık tarafından ayrıldığını ifade ederek "7 yıldır kentsel dönüşüm konusunda hiçbir çalışma yapılamadı. Kentsel dönüşümde yerel yönetimler odak noktasında olmalı" dedi.

Karabağlar Belediyesi Nisan Ayı Meclisi ikinci birleşiminde 2018 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Meclis Başkanvekili Mehmet Aydoğan tarafından yönetilen mecliste, önce belediyenin yaptığı projelerin anlatıldığı tanıtım filmi gösterildi. Ardından meclis üyeleri görüş ve önerilerini söyledi. Toplantının son bölümünde Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yapılan çalışmalar başta olmak üzere Karabağlar ile ilgili görüşlerini aktardı.

Karabağlar’ın toplam 10 bin hektarlık bir ilçe olduğunu, bunun 2 bin 700 hektarının yerleşim alanı olduğunu ifade eden Selvitopu, bu alan içindeki 700 hektarın da kentsel dönüşüm alanı olarak bakanlık tarafından ayrıldığını belirtti. 7 yıldır kentsel dönüşüm konusunda hiçbir çalışmanın gerçekleşmediğini vurgulayan Selvitopu, Kentsel dönüşümde yerel yönetimlerin devre dışı bırakılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Yasal düzenleme

“Kent yerel yönetiminden çıkarılmışsa bir kere bunun tartışılması gerekir” diyen Selvitopu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu doğru bulmadığımı ifade edeyim. Kentlerde yerel yönetimleri devre dışı bırakarak, görmezden gelerek bu işlerin yapılma şansı yoktur. Biz şunu savunuyoruz; devlet tabii ki bu işin içinde yer almalı ancak yerel yönetimler de bu işlerin odak noktasında olmalı. Böyle bir yasal düzenleme olursa Türkiye’de bu işler daha sağlıklı olur anlayışı içindeyiz.

Kentsel dönüşümle ilgili 2 yasanın bulunduğunu ifade eden Selvitopu, “Ben yıllardır bu işlerin içindeyim. Siyasal olarak da bakmam. Bizler uzlaşı anlayışı içinde bu işlerin yapılması taraftarıyız. Kentsel dönüşüm ile ilgili 2 tane yasa var: 5393 sayılı yasanın 73’üncü maddesi ve 6306 sayılı yasa. Biz kentsel dönüşüm yapılacaksa 5393 sayılı yasanın 73’üncü maddesine göre yapılmasından yanayız. O maddede uzlaşma esastır. 6306 sayılı yasada ise yerel yönetimler reddedilmiştir ve doğru değildir. Burada yetki bakanlıktadır. Amaç düzensiz kent dokularının düzenli hale getirmektir. Bu 2 yasanın tek bir yasaya dönüştürülmesi ya da 6306 sayılı yasanın kaldırılması gerekmektedir. Eğer kaldırılırsa belediye olarak biz bu işin altından kalkarız, planlamalarını yaparız. Hiç kimsenin bundan kuşkusu olmasın. 7 yıldır bu konular tartışılıyor. Bir sonuca ulaşmasını istiyorlar. Belediye olarak biz hazırız. Vatandaşlarla da anlaşır, uzlaşırız” dedi.

Örnek bir çalışma

Türkiye de örnek bir çalışma gerçekleştirdiklerini ilçenin tüm imar planlarını yenilediklerini de ifade eden Başkan Selvitopu, “Siyasetin içinde olmamın temel sebebi kendi kentine faydalı olmak istememden kaynaklanıyor. Onun için önce planlamayı öne aldık ve bitirdik. Plansız alanımız kalmadı. Bu hiçbir ilçede yoktur. Türkiye’de örnek bir çalışmayı gerçekleştirdik” diye konuştu.

İnsana hizmet için

Karabağlar’da yoksul vatandaşlara verdikleri sosyal destek kartı, yoksul öğrencilere eğitim imkânı sağlayan KARBEM dershanesi, okullara yaptıkları bakım ve onarım çalışmaları gibi sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da fakirin fukaranın yanında olduklarını belirten Selvitopu, bunu siyaset için değil insana sana hizmet için yaptığını sözlerine ekledi.

Çalışanlara borcumuz yok

Özellikle seçim döneminde belediyenin borç durumunun çok konuşulduğunu da hatırlatan Selvitopu, bu konuya da açıklık getirdi. Karabağlar Belediyesi’nin borcunun devlete olduğunu belirten Selvitopu, “Devlete borcu olmayan belediye var mı bu ülkede? Devlet yapılandırma çıkardı. Biz de yapılandırma kapsamında borcumuzu ödüyoruz. Ben yıllardır devlette çalışıyorum. Ödenen borcu borç olarak görmeyiz. Bankalardan kullandığımız kredi var. Onu da ödüyoruz. Belediye olarak borçlanıyoruz. Evet ama bunları da yatırıma dönüştürüyoruz. Karabağlar Belediyesi’nin öyle ulu orta harcadığı para yoktur. Herkes rahat olsun. Bizim hiçbir zaman limit dışı borçlanmamız olmadı. 5 yıldır limit dışı borçlanması yoktur. Karabağlar Belediyesi bankalardan da kefilsiz kredi kullanabilmektedir. Bankalar sadece bizden meclis kararlarını istiyor. Bizim çalışanlarımıza da borcumuz yoktur. Geldiğim günden beri tüm çalışanlarımızın maaşları işçi, memur, şirket çalışanlarına aynı zamanda yatmaktadır. Bütün çalışanlar da bunu bilir. Bize emanet edilen bütçeyi sağlıklı kullanmaya çalışıyor ve çok dikkat ediyoruz.” dedi.

Hepimizin görevi

Bu dönem de geçtiğimiz 5 yıllık süreçte yaptıkları planlamaları meclis üyeleriyle birlikte hayata geçireceklerini hatırlatan Selvitopu, bu planların Karabağlar’da yavaş yavaş uygulanmaya başladıkça ilçenin modernleşmeye başlayacağını, amaçlarının Karabağlar’a yeşil alanlar, spor tesisleri, semt ve kültür merkezleri kazandırmak ve kreşleri de arttırmak olduğunu söyledi. Selvitopu “Bu mecliste 5 yıl CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP görev alacak. ‘Siyaset bitti’ diyoruz. Bundan sonra hizmet başladı. Karabağlar’ı daha iyi noktalara taşımak hepimizin görevi. Katkılarınız olursa bundan memnuniyet duyarız. Ben bunlara açık bir insanım. Özellikle üniversite konusunda, Poligon Deresi konusunda, Karabağlar Kaymakamlığı önündeki çukur konusunda birlik olalım. Bu Karabağlar’ın geleceği için gerekli. Eğer bu alanları kaybedersek yazık olur. Hep birlikte sahip çıkalım.” diye konuştu.

Konuşmaların ardandan 2018 Faaliyet Raporu oyçokluğu ile kabul edildi.