Mustafa İduğ'a Roman desteği

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Trakya Roman Birlikleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca ve Bornovalı Roman vatandaşlarla birlikte Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u ziyaret etti. Başkan İduğ’a güvendiklerini ve kendisinden hizmet anlamında çok şey beklediklerini söyleyen Purçu, “Size inanıyoruz, başarılı olacağınızı da adımız gibi biliyoruz” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Trakya Roman Birlikleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca ve Bornova’daki Romanlarla birlikte Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Ziyarette CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven ile Bornova Belediye Meclis Üyesi Göksel Ceviz de yer aldı. Görüşmede, Bornova Belediyesi ve Roman dernekleri işbirliğiyle bir şenlik düzenlenmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Başkan İduğ’a güveniyoruz

Başkan İduğ ile yerel seçimler öncesinde sık sık bir araya geldiklerini hatırlatan

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Birbirimizin dilinden anlıyoruz. Göreve seçilmesinden dolayı hem Bornova hem de İzmir adına çok mutlu olduk” dedi. Başkan İduğ’a güvendiklerini ve kendisinden hizmet anlamında çok şey beklediklerini söyleyen Purçu, “Size inanıyoruz, başarılı olacağınızı da adımız gibi biliyoruz” diye konuştu.

Trakya Roman Birlikleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca da, “Göksel Ceviz arkadaşımızı meclisinizde bir Roman olarak bulundurmanız Türkiye’deki Roman algısı açısından çok önemli. İzmir’deki birkaç belediyemiz daha bu adımı attı. Romanları meclislerine taşıyan tüm belediye başkanlarına çok teşekür ediyorum. İzmir bu konuda Türkiye’nin öncülüğünü yapıyor. Romanlar adına size elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da, herkesin sorunlarına eğilecek bir anlayışa sahip olduklarını belirterek, “Türk, Kürt, Alevi, Roman diye ayırmamak, insan odaklı çalışmak gerekiyor. Ben Bornova’da, herkesin belediye başkanıyım. Siz de Türkiye’de herkesin milletvekilisiniz. Herkese eşit mesafade, adil bir yönetim anlayışına sahibiz. Biz sesimizi İzmir’de duyurabiliriz ama siz sesinizi 81 ilde duyurabiliyorsunuz. O yüzden işbirliğimizin daha sık ve kitlesel olarak devam etmesi, örgütten kopmayan bir anlayışın tam olarak yerleşmesi gerekiyor. Önümüzdeki beş yılda sizlerle ve örgütümüzle çok başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.