Narlıdere'de şehitlere ziyaret

30 Ağustos Zafer Bayramı, Narlıdere'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlçenin protokolü törenlerde buluştu.

İlk tören Narlıdere Şehitliği'nde gerçekleşti. Narlıdere Kaymakamı Süleyman Hurrem Aksoy, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve Garnizon Komutanı vekili İstihkam Albay Levent Akkaya ile muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Heykele çelenk

İkinci tören de Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı'nda yapıldı. Siyasi partiler ve sivil toplu kuruluşları, Atatürk Heykeli'ne çelenklerini bıraktı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" dedi.