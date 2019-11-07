Narlıdere Metrosu'nda iki istasyon birleşti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Fahrettin Altay ile Narlıdere arasındaki 7,2 kilometrelik metro hattında ilk iki istasyon birbirine bağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 Haziran ayında temelini attığı Narlıdere Metrosu'nun yapımına devam ediyor. Fahrettin Altay-Narlıdere hattındaki yedi istasyonda birden çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova İstasyonu ile Çağdaş İstasyonu arasındaki 860 metrelik mesafeyi tünel açma makinesi (TBM) ile aşarak iki istasyonu birbirine bağladı. "Dev köstebek" diye de adlandırılan TBM'nin iki istasyonu birleştiren tüneldeki son çalışması İzmir Büyükşehir Belediyesi ve metro inşaatında çalışanlar tarafından sevinçle karşılandı. TBM'nin tünelden çıkışını izleyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcı Eser Atak ile Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon da vardı. Çalışmalar tamamlandığında Bornova EVKA-3'ten metroya binen bir yolcu Narlıdere'ye kadar aktarmasız gidebilecek. İzmir'de raylı sistemin uzunluğu 179'dan 186,5 kilometreye ulaşacak.

Dev köstebek iki istasyonu birleştirdi

Yaklaşık 900 kişinin çalıştığı Fahrettin Altay-Narlıdere metro projesinde bugüne kadar 4 kilometreden fazla tünel açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, klasik yöntem olan "Yeni Avusturya Metodu"nu (NATM) kullanılarak 3 bin 150 metre uzunluğunda tünel açtı. NATM ile 1,5 yılda 3 bin 150 metre tünel açılırken, TBM ile 1,5 ayda 860 metre ilerleme sağlandı. Hat üzerine kurulan ikinci TBM de kazıya başladı ve 105 metre yol aldı. Böylece açılan tünelin toplam uzunluğu 4 bin 115 metreye ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro projesinin finansmanını devletten maddi destek almadan kendi olanaklarıyla karşılıyor.

Bornova'dan Narlıdere'ye kesintisiz ulaşım

Metro çalışmalarının hızlı bir şekilde, aksamadan ilerlediğini belirten Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, "Bu rakam epeyce hızlı ilerlediğimizi gösteriyor. Yani bu da tünel açma sürelerimizin kısalması anlamına geliyor. TBM bizi çok daha hızlı bir biçimde hedefe ulaştıracak. 2020 sonunda tünel kazma işlemimizi bitirmeyi planlıyoruz. Ardından da diğer işlerimizi yapıp 2022'de, bir aksilik olmazsa, metromuzu İzmirlilerin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Böylece metro ile Bornova'dan Narlıdere'ye kadar aktarmasız gidilebilecek" dedi.

İzmir geleceğe hazırlanıyor

Toplu taşımaya yatırım yapılmasının önemini belirten Gökçe, "Toplu taşımanın birinci önceliği raylı sistem, başka bir çare yok. Raylı sistem yapan kentler geleceğe hazırlanan kentler, belediyemiz İzmir'i geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Başkanımız Tunç Soyer'in yeni hedefi Buca Metrosu, onun için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 2020 yılında Buca Metrosu'nun temelini atmayı hedefliyoruz, ihale hazırlıklarımız bu yönde sürüyor. Bir yandan da Çiğli Tramvayı için hazırlıklar büyük bir hızla devam ediyor. Yine 2020 yılında Çiğli Tramvayı için çalışmalara başlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.