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Narlıdere'ye engelsiz parklar!

Engelli çocukların da parklarda özgürce oynayabilmeleri için projeler üreten Narlıdere Belediyesi, "Her Mahalleye Bir Engelsiz Oyun Parkı" sloganıyla 2021 yılında farklı mahallelerde bulunan 4 farkta, engelsiz çocuk oyun grupları oluşturdu.Montajları yapılan 3 parkta Avrupa Birliği standartlarına uygunluğu konusunda Eurogap uygunluk belgesi alındı. Başkan Ali Engin"Narlıdere'yi her bir engelli birey için engelsiz kılmalıyız"dedi

Narlıdere'ye engelsiz parklar!
03 Aralık 2021 Cuma 11:46

Engelli çocukların da parklarda özgürce oynayabilmeleri için projeler üreten Narlıdere Belediyesi, ilçenin merkezi noktalarından olan Asım Bezirci Parkını duyu parkına dönüştürdü. Bahriye Üçok Parkı, Muhtar Şengül Gülel Parkı ve Cevat Şakir Kabaağaç Parkına engelsiz oyun grubu kurulumlarını gerçekleştirdi.

Çamtepe Mahallesinde bulunan Asım Bezirci parkına, görme ve işitme engelli bireyler için LSF ve Braille Alfabe Panoları, denge köprüsü, engelsiz dönence ekleyerek alana 500 adet aromatik kokulu bitki dikildi, yürüyüş yoluna sisleme barı yerleştirildi. Narlı Mahallesinde bulunan Cevat Şakir Kabaağaç Parkına, engelsiz salıncak, çiftli tahterevalli kuruldu. Narlı Mahallesinde bulunan Şengül Gülel Parkına ise, 1 takım engelsiz oyun grubu ve engelsiz salıncak, çiftli tahterevalli yaoıldı.

"AMACIMIZ ENGELSİZ NARLIDERE"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin" Narlıdere'de her bir bireyimiz için engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizle 4 parkımızı çocuklarımız için engelsiz hale getirdik. Amacımız engelsiz bir Narlıdere. Çalışmalarımız devam edecek"dedi.

Etiketler; #narlıdere #engelsiz park
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