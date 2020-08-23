Narlıdere’de okullar dezenfekte ediliyor

Narlıdere Belediyesi, 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelinde bulunan 20 okulda dezenfeksiyon çalışması başlattı

Baştan sona temizlenen okullar hijyenik hale getirildi. Başkan Ali Engin “Hem öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin sağlığı hem de velilerimizin huzuru için çaba sarfediyoruz” dedi.

Okulların temizlik ve sterilizasyon çalışmaları kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Ekip, ilçede bulunan 20 okulda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasına başladı. Okullar köşe bucak temizlendi ve eğitime hazır hale getirildi. Okulların periyodik olarak temizleneceği ve bu sayede olası sağlık sorunlarının önüne geçileceği belirtildi.

Aralıksız sürecek

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Yeni eğitim dönemi öncesinde öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı ile anne babaların huzuru bizler için çok önemli. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim alması için tüm okullarımızdaki dezenfeksiyon işlemlerimizi aralıksız sirdüreceğiz” dedi.