Narlıdere’de sıkı denetim

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüse karşı önlemlerini alan Narlıdere Kaymakamlığı ve Narlıdere Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kafe, restoran ve marketlerdeki denetimlerini sıklaştırdı

Narlıdere’de sıkı denetim
09 Ekim 2020 Cuma 11:00

Kaymakam Suat Dervişoğlu ve Başkan Ali Engin; hem esnafa hem de vatandaşlara kuralları hatırlattı, önlemlerin eksiksiz alınmasını istedi. Denetimler sırasında, pandemi kurallarını içeren broşürler işyeri sahiplerine ve vatandaşlara dağıtıldı. Alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlendi, uymayanlar uyarıldı.
 
Sürecek

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Narlıdere’de virüsün etkisini azaltmak için gerekli tedbirleri alıyor, kurallara uyuyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın da çoğunluğunun kurallara riayet etmesinden dolayı içimiz daha rahat. Denetimlerimiz sürecek” dedi. Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu “Narlıdere halkı pandemi konusunda son derece duyarlı. Bu durum, toplum sağlığını korumak ve virüsten uzak durmak açısından önem arz ediyor” dedi.

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