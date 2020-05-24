O köpekler sağlıklarına kavuştu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, M.O.T.'nin şiddet uygulaması üzerine korumaya alınan 7 köpek, yapılan tedaviyle sağlıklarına kavuştu.

Karabağlar'da yaşayan bir kişinin, sosyal medya hesabından köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin M.O.T olduğunu belirledi. M.O.T. gözaltına alındı. Şüphelinin sahibi olduğu 7 köpek de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra Karabağlar Belediyesi'ne ait barınağa götürüldü.

Soruşturma sürerken, yaralı 7 köpeğin acil tedavi ve bakımları, Karabağlar Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün Uzundere Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen köpeklerden 3'ü sanatçı Haluk Levent'in kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu'na (AHBAP) teslim edildi. Ağır işkence gören köpeğin de aralarında olduğu 3 köpek, bundan sonraki yaşamlarını Ferdinand Çiftliği'nde sürdürecek. Diğer 4 köpeğin bakımı ve sahiplendirme çalışmalarına ise Uzundere Rehabilitasyon Merkezi'nde devam edilecek.