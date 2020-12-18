Ödemiş'de 3 yıl önce öldürülen okul müdürü için anı köşesi oluşturuldu

Ödemiş ilçesinde öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen için adını taşıyan fen lisesinde anı köşesi oluşturuldu.

Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesindeki anı köşesinin açılışına Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, eğitimciler, Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü, oğulları Doğukan, Egehan Kökmen katıldı. Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, törendeki konuşmasında, Ayhan Kökmen'in anısına sahip çıkmak istediklerini, bu nedenle onun fotoğraflarından oluşan bir anı köşesi hazırlandığını belirtti.

Kökmen'in görev başındayken hunharca katledildiğini ifade eden Gengörü, "Aradan 3 yıl geçmesine rağmen acısı hala taze. Büyük bir acı, ne akıllara ne vicdanlara sığar. Bizler sonuna kadar öğretmenimizin ailesinin her zaman yanındayız. Anılarını ve ismini yaşatacağız." dedi.

Öldürülen okul müdürünün eşi öğretmen Ümmü Kökmen de anı köşesinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Babasının adını taşıyan okuldan 3 yıl önce mezun olan Doğukan Kökmen de "Babamın ismini taşıyan bu okulda böyle bir anı köşesinin oluşturulmasına çok memnun oldum. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşanmaz. Rahmetli babamızın ismini taşıyan bu okulda, kardeşim 11. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor." dedi.

Törenin ardından okul bahçesinde dualar okundu. Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına giderek pompalı tüfekle ateş açmış, yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.