Ödemiş'te 2 araç çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Ödemiş'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Ödemiş'te 2 araç çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
11 Temmuz 2019 Perşembe 09:54

Kaza, dün gece saat 21.30 sıralarında Ovakent - Ödemiş Karayolu'nda meydana geldi. Ovakent yönünden Ödemiş istikametine doğru seyir halinde olan Ferhat Çoban (25) yönetimindeki 35 NT 254 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ekrem Oryaşın (70) yönetimindeki 09 RD 891 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana gelen kazayı gören diğer sürücüler, durumu  sağlık, AKS ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde,  iki aracın sürücüleri Ferhat Çoban ve Ekrem Oryaşın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Oyaşın'ın kullandığı araçtaki eşi Nedime Oryaşın (70) ise ağır yaralandı. Nedime Oryaşın, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Oryaşın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Hurda yığınına dönüşen otomobiller ise AKS ekiplerinin çalışmasıyla birbirinden ayrıldı. Araçların çekilmesi ile trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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