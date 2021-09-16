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Ödemiş'teki bir okulun 11 sınıfı karantinada!

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulu’nda bulunan 50 sınıfın 11’i karantinaya alındı

Ödemiş'teki bir okulun 11 sınıfı karantinada!
16 Eylül 2021 Perşembe 11:05

Bir buçuk yıl süren pandemi sürecinin ardından 6 Eylül itibariyle 18 milyon öğrenci okullarına geri döndü. Eğitim öğretim yılının ilk haftası geride kalırken, geçen hafta okullarda yaşanan sorunlar ikinci hafta da çözüme kavuşmadı. Okullarda pandemi önlemlerinin yetersiz olduğu görülürken, birçok okulda pozitif vakalar çıktı ve sınıflar karantinaya alındı.


İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan ve yaklaşık 2 bin öğrencisi bulunan 50. Yıl Ortaokulu’nda bulunan 50 sınıfın 11’i çıkan pozitif vakaların ardından karantinaya alındı. Öte yandan Konak, Karabağlar, Torbalı, Bayındır, Kiraz, Selçuk, Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde toplam 43 sınıfın karantinaya alındığı, 141 öğrenci ve 17 öğretmenin ise Covid-19’a yakalandığı öğrenildi.(Birgün)

Etiketler; #izmir #ödemiş #Karantina #sınıf karantina #50. yıl ortaokulu
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