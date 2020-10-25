Ödemiş'ten Türkiye'ye dağılıyor

İzmir'in en çok Trabzon Hurması yetiştiren ilçesi olan Ödemiş'te hasat dönemi tüm hızıyla sürüyor. Cennet elması olarak da bilinen yaş ve kuru olarak tüketilen vitamin deposu Trabzon Hurması ile Ödemiş'in Pirinççi Mahallesi'nde örnek bir girişimcilik öyküsü de yazılıyor

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadın kooperatifleri kurulmasından sorumlu danışmanı ve Kadın Kolları önceki dönem Genel Başkanı Fatma Köse ile birlikte kırsaldaki Pirinççi Mahallesi'nde Trabzon Hurması ile farklı bir başarı öyküsüne imza atan Ayşe Ocaklıoğlu'nun üretim merkezine konuk oldu.

Kadınlara iş olanağı

Evinde başladığı üretimi geliştirerek mahalle içerisinde sera oluşturan, soğuk hava deposu kuran ve Trabzon Hurmalarının kurutmaya hazırlama işlemi için kadınlara iş olanağı sunan Ocaklıoğlu, 9 yıl önce 5 kilo ile başladığı üretimi 60 tona çıkarmanın heyecanını yaşıyor.

Bir zamanlar 50 kuruşa alıcı bulmayan Trabzon Hurmasını kurutmaya başladıktan sonra ürünün daha da değer kazanmaya başladığını belirten Ocaklıoğlu, her geçen yıl artan üretimle birlikte soğuk hava deposu kurduğunu ifade ederek, "Trabzon Hurması bölgemiz için önemli bir alternatif ürün haline geldi. Ben bu işe başlamadan önce meyveler 50 kuruşa bile alınmıyordu. Adeta çöpe gidiyordu. Ben 300-500 kilo alırken, başka arkadaşlarımız da kurutmaya başlayınca çoğaldı. Ege'de fazla bilinmiyordu, şu anda maşallah yayıldı. Ben üretime 2011 yılında evimde başladım. Evde yemeklik olarak başlamıştım. Eş dost tadınca çok beğendiler. Ben de öyle olunca devam etme kararı aldım. 9 senedir hem yetiştiriyoruz, hem alım yapıyoruz. Sonra kurutma aşaması için kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz. Memnun kalındığı için Türkiye'nin dört bir yanına ve ihracata ürün veriyoruz" dedi.

Örnek bir başarı öyküsü

Ayşe Ocaklıoğlu'nun ilham verici bir başarı öyküsü yazdığını kaydeden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Kadın elinin değdiği her yer güzeldir. Hele ki kadınlarımızın emeği, bölgemizin bereketli toprakları ve eşsiz iklimiyle buluşunca ortaya bu güzel tablolar, örnek başarılar çıkıyor. Ayşe Hanım da bu başarı öyküsünü yazmış. Mutluluk verici bir tablo. Kadınlara da ağırlıklı olarak ekmek kapısı olması bölgemiz adına bir girişimcilik örneği. Burada 15-20 kadınımız Trabzon Hurmalarını kurutmaya hazırlıyor. Yani kadınlarımıza da bir iş alanı. Tabi emek sarf edilen bir şey değer buluyorsa güzel oluyor. Pazara gittiğinde değerini buluyorsa buraya ekmek olarak kazanç olarak dönüşü daha fazla oluyor. Bu başarıdan ilham alan insanlarımız da biz de 10 ağaç, 20 ağaç dikelim dediklerinde bölgemiz adına yeni bir alternatif ürün oluşuyor. Bugün Ayşe Hanım'ın başlattığı bu girişim de bu yönüyle örnek teşkil ediyor. Bir yandan teknolojiden de yararlanılıyor. Ayşe Hanım'ı bu cesaret dolu girişimden dolayı, kadınlarımıza iş olanağı sunmasından dolayı tebrik ediyoruz, örnek olmasını diliyoruz. Trabzon Hurması da sahip olduğu besin değerleriyle ve vitamin deposu oluşuyla da önemli bir ürün. Hepimiz bugünlerde daha da fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu yönüyle de Trabzon Hurması son yıllarda bolca tüketiliyor" dedi.

Anadolu'ya yaymak istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadın kooperatifleri kurulmasından sorumlu danışmanı ve Kadın Kolları önceki dönem Genel Başkanı Fatma Köse de "Üç gündür İzmir'deyiz. Bugün de bu örnek girişimciliğe Başkanımızla birlikte tanıklık ettik. Buradaki bu güzel projeleri Anadolu'ya yaymak, Anadolu'daki kadınlarımızın da hayatın içerisinde dahil edebilmek istiyoruz. Ayşe'lerin Fatma'ların buradaki gibi başarı öyküleri yazmasını istiyoruz. 20 kadın buradan ekmek yiyor. 20 kadın hayatın içerisinde. Ülkemizin tam da üretime ihtiyaç duyduğu bu dönemde böyle işletmeler o kadar kıymetli ki. Üreten Türkiye modeline kadınlarımız sayesinde geçeceğiz. Belediye Başkanımıza bu üretimin yanında olduğu için teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım'ı da yürekten kutluyor, yolu açık olsun diyorum" şeklinde konuştu.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 2018 yılı tarımsal yapı ve maliyetler istatistiklerine göre Ödemiş'te meyve veren kayıtlı Trabzon Hurması ağaç sayısı 80.000 olup yıllık üretim 3 bin 760 ton olarak belirlendi. Ödemiş ilçesi sahip olduğu bu üretim rakamlarıyla İzmir'in en çok Trabzon Hurması üreten ilçesi olma özelliğini taşıyor.