Ödemişli kadınların hizmetinde

Ödemiş Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi, yüzme kurslarının yanı sıra hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde serbest yüzme için hizmet veriyor.

Kapalı yüzme havuzu, Salı ve Perşembe akşamları da Ödemişli kadınların kullanımına açılıyor. İnönü Mahallesi Şirin Sokak'ta Ödemişli kadınlar için her gün farklı kurs faaliyetlerine ev sahipliği yapan Ödemiş Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi'nde yüzme kursları kış mevsiminde de sürüyor. Kapalı yüzme havuzu, kurs programlarına göre hafta içi her gün yüzmek isteyen Ödemişli kadınların kullanımına açılıyor. Hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde, ayrıca Salı ve Perşembe günleri de akşam saatlerinde eğitmen gözetiminde serbest yüzme devam ediyor.

Gece 22.00'ye kadar açık

Her geçen gün daha çok ilgi gören Kadın Yaşam Merkezi'ndeki saunadan randevu alınarak yararlanılabiliyor. Bale, jimnastik, pilates, fitness kurslarının da devam ettiği merkezde 09.00-18.00 saatleri arasında pilates salonu, 09.00-22.00 saatleri arasında da fitness salonu spor yapmak isteyen Ödemişli kadınlara hizmet veriyor. Kadın Danışma Merkeziyle kadınlara psikolojik destek hizmeti de sunmaya başlayan Ödemiş Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi'ndeki kurs faaliyetleri ve diğer aktivitelerle sağlıklı yaşamak ve kaliteli zaman geçirmek isteyen Ödemişli kadınlara nezih bir ortam sunuyor.