Ödemişliler Anıtkabir'deydi

Ödemiş Belediyesi, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yılında Ödemişlileri Anıtkabir'e götürdü.

Ödemiş'in 99 mahallesinde ilk defa Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşları muhtarlıklar aracılığıyla belirleyen Ödemiş Belediyesi, organizasyon düzenledi. 9 Kasım Cumartesi akşamı 21.00'dan itibaren Salı Pazarı'ndan hareket eden araçlarla yüzlerce Ödemişli, Başkent'te Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretçi akınına uğrayan Anıtkabir'de Ata'nın manevi huzuruna çıkan Ödemişliler, ilçeden götürdükleri çiçekleri mozoleye sundu.

Başkan Eriş uğurladı

Eşi Selma Eriş ile birlikte kafileyi Salı Pazarı'ndan Ankara'ya uğurlayan Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "7'den 70'e Ödemişliler yüreklerindeki Atatürk sevgisiyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde manevi huzurunda Atamızı andılar. Ödemiş Belediyesi olarak böyle bir organizasyonu düzenlemekten büyük onur duyduk. Anıtkabir'i ilk kez ziyaret eden hemşehrilerimiz büyük heyecan yaşadılar. Bizler Ödemiş'teki tören ve programlarda; hemşehrilerimiz de Anıtkabir'deki törenlere hepimizin selamını götürerek Atamızı andılar. Ödemiş'in çiçeklerini Atamıza sundular. Yüreklerde Cumhuriyet ve Atatürk sevgisini yaşatanlar, ülkemizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesini sağlayacaklardır. Biz de Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefe ilerlemeye devam ediyoruz. Geziye katılan bizlerle bu duyguları paylaşan herkese teşekkür ederim" dedi.