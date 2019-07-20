Öksüz'den Ak Parti ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP) İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Öksüz, ziyarette, ülkenin zor günlerden geçtiğini, bu nedenle hem içeride hem de dışarıda birlik olunması gerektiğini belirtti.