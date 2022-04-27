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Ölü bulunan 5 yaşındaki Eymen'e cinsel istismar!

Ölü bulunan 5 yaşındaki Eymen'e cinsel istismar!
27 Nisan 2022 Çarşamba 15:14

İzmir'de ormanlık arazide ölü bulunan 5 yaşındaki Eymen Durak'ın ölümüne ilişkin anne ve erkek arkadaşının yargılandığı davada, bilirkişi raporu doğrultusunda, "çocuğa yönelik cinsel istismar" suçunu işlediği gerekçesiyle bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Eymen Durak'ın 1 Eylül 2019'da ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulunması sonrası tutuklanan anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin'in yargılandığı davada Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığından istenen cep telefonuna ilişkin bilirkişi raporu, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı.

Raporda, Serkan Elçetin'e ait cep telefonunda 2 sanığın da maktul Durak'a yönelik "cinsel istismar" suçunu işlediğini gösteren videolar bulunduğu, D.G. isimli kişinin de maktulle ilgili cinsel içerikli mesajlarının tespit edildiği belirtildi.

Rapor üzerine Mahkeme Başkanı, şüpheli D.G. hakkında "çocuğa yönelik cinsel istismar" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İncelemede, Mine Durak’ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu belirlendi.

Öte yandan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) de sanıkların çocuğun cinsel istismarı için anlaştıkları kişilerin tespit edilmesi, cep telefonlarındaki mesaj dökümlerinin yapılması, tespit edilen kişilerin "cinsel istismar" ve "fuhuş" suçlarından tutuklanmaları için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Olay

Eskişehir'de yaşayan Z.Ç, yeğeni Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin'in 5 yaşındaki Eymen Durak'a şiddet ve cinsel istismar uyguladığını, çocuğun video görüntülerinde ve görüntülü konuşmalarda vücudunda darp izleri gördüğünü ve çocuğun sağlığından endişe ettiğini belirterek polise başvurmuş, şüpheliler İzmir'de gözaltına alınmıştı.

Durak ve Elçetin'in itirafının ardından çocuğun cesedi, 1 Eylül 2019'da ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Mahkeme heyeti, Mine Durak'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e ise "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 6 yıl hapis cezası vermişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetine ilişkin eksik inceleme yapıldığı, diğer sanık Serkan Elçetin hakkında da cep telefonunun Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılmadığı gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

Kararın bozulmasının ardından sanıklar 25 Mart'ta tekrar hakim karşısına çıkmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #eymen durak #eymen ölüm #çocuk istismarı
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