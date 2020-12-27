Ömrünü dolduran kavaklar kesildi

Ödemiş Belediyesi, cadde ve sokaklarda tehlike arz eden ağaçlar için önlem almaya devam ediyor. Hastalık nedeniyle kurumaya başladığı ve ömrünü doldurduğu tespit edilen ağaçlar, can ve mal kaybına yol açmaması için kesiliyor.

Kent genelindeki ağaçların bakım ve budama işlemlerini sürdüren Ödemiş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zafer Mahallesi Ortaç Sokak’ta bulunan kavak ağaçlarının ömürlerini doldurduklarını, hastalık nedeniyle kurumaya başladıklarını ve tehlike arz ettiklerini belirledi. Daha önce de bazıları şiddetli rüzgârlarla devrilen ve yıldırım düşen kavak ağaçları gerekli incelemeler sonrası önlem alınarak kesildi. Ortaç Sokak’ta yapılacak düzenlemelerde yaya geçişlerine engel olmaması adına kavak ağaçlarının bulunduğu bölgenin hemen yanındaki 125. Yıl Kültürpark içerisine duvar hattı boyunca yine gölge sağlayacak türde ve daha fazla sayıda ıhlamur fidanı dikilecek. Son 1,5 yıllık süreçte daha yeşil bir Ödemiş için kent merkezindeki farklı noktalarda 10 bin adet fidanı toprakla buluşturan Ödemiş Belediyesi, tehlike arz eden ağaçlarla ilgili tespit ve müdahale çalışmalarına devam edecek.