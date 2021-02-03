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Otobüs durağında genç kıza cinsel taciz!

İzmir'de dün otobüs durağında bekleyen bir genç kıza cinsel organını gösteren kişi vatandaşlar tarafından yakalandı

Otobüs durağında genç kıza cinsel taciz!
03 Şubat 2021 Çarşamba 09:24

Olay İzmir'in Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde dün saat 20.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 21 yaşındaki B.A. adlı genç kız, durakta otobüs beklerken, 61 yaşındaki Ü.T. cinsel organını açarak genç kıza gösterdi.

Bunun üzerine genç kız çığlık attı. Kaçmaya çalışan Ü.T. ise çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Polis ekiplerine teslim edilen şüphelinin cinsel taciz suçundan 3, hayasızca hareketler suçundan 2, tehdit ve çocuk istismarı suçlarından da birer sabıkası bulunuyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir otobüs durağı taciz
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