Otomobil kuyumcu dükkânına girdi

Karabağlar'da, kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kuyumcu dükkanında hasar oluştu.

Sırrı Atalay Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 DC 550 plakalı araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kuyumcu dükkanının vitrine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açılırken, çalışanlar ve müşteriler çevredeki esnaf tarafından dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan araç sürücüsünü yakınları teselli etti. Polis ekipleri ve kuyumcu çalışanları da çarpmanın etkisiyle caddeye dağılan altın kolye ve bilezikleri topladı. Dükkan ve otomobilde hasarın oluştuğu olay sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.